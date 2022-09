Capitanía Marítima de Gibraltar dice que la fuga del OS35 "está totalmente bajo control"

GIBRALTAR, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Capitanía Marítima de Gibraltar ha afirmado que la fuga de fueloil de bajo contenido en azufre de los respiraderos de los depósitos del buque semihundido OS35 "está totalmente bajo control". Por su parte, la Autoridad Portuaria de Gibraltar (GPA) está intensificando sus esfuerzos para comenzar a bombear el fuel del buque, aunque el calendario de esto no se conocerá hasta que la maquinaria del OS 35 pueda ser movilizada.

En un comunicado, el Gobierno de Gibraltar ha manifestado que la prioridad es acorralar y recoger el petróleo que flota libremente y que ha escapado de la barrera, así como retirar el petróleo que ha quedado contenido dentro de la barrera.

Para ello, tanto una lancha del GPA como la 'Luz de Mar' de Salvamento Marítimo de España han desplegado barreras en formación J para acorralar el petróleo que flota libremente. Ambos buques están trabajando en estrecha colaboración, según ha señalado el Gobierno gibraltareño.

Además, ha indicado que se han desplegado desnatadores a bordo del OS 35 para recoger el petróleo contenido dentro de la de la barrera y también se han enviado desnatadores a los buques de formación J para que empiecen a desnatar el petróleo que acorralan.

El Gobierno gibraltareño ha informado también de que se han identificado barreras para proporcionar una línea de protección adicional a Catalan Bay y en el espigón de Sandy Bay, que se espera

que puedan estar colocadas este jueves, ya que su despliegue es complejo.

En cuanto a la retirada del combustible del OS35, ha señalado que la barcaza de los vertidos del GPA será llevada al lado del buque y ha añadido que está intensificando sus esfuerzos para comenzar a bombear el fuel del buque.

No obstante, el calendario de esto no se conocerá hasta que la maquinaria del OS35 pueda ser movilizada, aunque ha afirmado que todas las demás opciones para la eliminación de este combustible del buque se están explorando activamente. "No hay opciones realistas para bombear el combustible del buque antes", ha afirmado el Gobierno de Gibraltar.