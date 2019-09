Carmen Calvo dice que "en democracia ir a urnas no es un fracaso" y que "lo fácil" hubiera sido pactar con Podemos

Actualizado 20/09/2019 22:55:21 CET

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en el Congreso de los Diputados - Ricardo Rubio - Europa Press

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidente en funciones del Gobierno, Carmen Calvo, ha afirmado que "en democracia ir a las urnas nunca es un fracaso" y que los socialistas son "gente de un partido político que tiene mucha veteranía e historia y muchos principios para trabajar en política, y el camino fácil hubiera sido investir al presidente a costa de cualquier cosa en el mes de julio".

En declaraciones a los periodistas, Calvo ha argumentado que ese camino lo han "desechado porque como socialistas expertos y responsables tantas veces de las instituciones de este país sabemos que hubiera sido un verdadero fracaso, llevar al Gobierno de España sin todo el potencial para afrontar los retos que hay por delante".

Además, ha afirmado que se sienten "muy dignos" en la decisión tomada "porque hubiera sido fallarle como socialistas a los españoles en lo que esperan de nosotros".

No obstante, Calvo ha dicho que esta decisión "no la hubieran querido tomar y lo razonable hubiera sido que el resto de los partidos hubieran entendido el mensaje de las urnas, la victoria del PSOE y que a estas horas estuviera gobernando el PSOE con plenas competencias". "Las derechas no tenían alternativas y han bloqueado a su país y Unidas Podemos no daba la mayoría absoluta y aún así se intentó y ellos lo rechazaron", ha añadido.

Según la vicepresidenta, "fracaso hubiera sido engañar a los españoles y llevarlos a un Gobierno que con nuestro criterios no es el Gobierno que España necesita y es mucho mejor que los ciudadanos vuelvan a hablar y nos vuelvan a colocar a cada uno en su sitio".

En cuanto a la petición de mucha gente para no recibir propaganda electoral y si puede significar un síntoma de hartazgo en la población, Carmen Calvo ha manifestado que "todos somos consciente del estado de ánimo que pueden tener los ciudadanos y también somos responsables de ser los que más lo hemos intentado, pero nadie ha movido ni un solo dedo".

"Entendiendo el estado de ánimo de los ciudadanos y no queriendo tener un solo coste más allá de los imprescindible, en democracia las urnas no son un fracaso y la primera y la última palabra la tienes que tomar los ciudadanos", ha afirmado Calvo.