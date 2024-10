Casa de Iberoamérica acogerá gran exposición de Dalí para conmemorar el centenario del Movimiento Surrealista

CÁDIZ 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Casa de Iberoamérica de Cádiz acogerá el día 29 de octubre la inauguración de la exposición 'Dalí: Dibujar lo escrito'. Se trata de 100 xilografías de uno de los autores más singulares y relevantes de la historia del arte, que acercarán al público a su universo único, que también desarrolló en su faceta como ilustrador y dibujante.

Según ha informado el ayuntamiento en una nota, la exposición, de acceso libre y gratuito, coincide con la celebración del centenario de la publicación del primer Manifiesto de André Bretón, que dio origen al Movimiento del Surrealismo. Salvador Dalí (1904-1989) fue uno de los grandes exponentes de esa corriente.

En 1924, Dalí conoció en la Residencia de Estudiantes de Madrid al poeta portuense Rafael Alberti, que así se refería a él: "Salvador Dalí, entonces, me pareció muy tímido y de pocas palabras. Me dijeron que trabajaba todo el día, olvidándose a veces de comer (...). Cuando visité su cuarto, una celda sencilla, parecida a la de Federico, casi no pude entrar, pues no sabía dónde poner el pie, ya que todo el suelo se hallaba cubierto de dibujos".

"Tenía Dalí una formidable vocación, y por aquella época, a pesar de sus escasos veintiún años, era un dibujante asombroso. Dibujaba como quería, real o imaginado: una línea clásica, pura, una caligrafía perfecta que, aun recordando al Picasso de la etapa helenística, no era menos admirable; o enmarañados trazos ligeramente acuarelados, que presagiaban con fuerza al gran Dalí surrealista de sus primeros años parisienses", afirmó el poeta.

La serie que se presenta en la Casa de Iberoamérica se compone de cien xilografías originales sobre papel vélin pur chiffon de Rives y fue editada por Editions d*art Les Heures Claires. Se necesitaron un total de 3.500 tacos xilográficos, uno por cada color, y unos 35 para cada una de las cien acuarelas que Salvador Dalí había realizado.

La muestra, que permanecerá abierta en la Antigua Cárcel Real hasta el 11 de enero de 2025, ha estado abierta ya en el Centro Niemeyer de Asturias, con un notable éxito de público. Su comisaria, Marisa Oropesa, estará presente en la inauguración el próximo día 29 de octubre, a las 12:00 del mediodía.