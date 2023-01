CCOO advierte que volverán a la calle si la patronal no cumple lo firmado en el convenio colectivo del Metal en Cádiz

CÁDIZ, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Comisiones Obreras de Industria de Cádiz ha exigido a la Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Cádiz (Femca) que una vez que es conocido el diferencial del IPC del año 2022 se actualicen las tablas salariales para proceder a su firma, tal y como se acordó en el convenio colectivo del Metal de Cádiz, ya que "de no ser así serían los trabajadores los que se verían obligados a reivindicarlo en la calle".

En una nota, el sindicato ha explicado que, tras la propuesta presentada por la patronal que "incumpliría los acuerdos pactados en el año 2021", los trabajadores del metal reivindican no perder poder adquisitivo alguno, máxime en una situación donde la inflación está teniendo un impacto directo en la recuperación económica y cuando la evolución de precios sigue al alza.

"Este convenio afecta a gran cantidad de empresas de toda la provincia de Cádiz y a más de 20.000 personas y no vamos a permitir que nos quieran pasar factura para mermar nuestros salarios", ha afirmado el secretario de Industria de CCOO, Juan Linares, que ha añadido que "la industria de Cádiz genera en su entorno riqueza, consumo y calidad de vida a sus habitantes, parece que ser uno de los mejores convenios del país es un problema, cuando debería de ser todo lo contrario, un motor económico.

CCOO ha hecho un llamamiento a las empresas matrices para que no sean ajenos al problema que se puede generar en la provincia si la patronal no cumple lo pactado y ha advertido de que no va a permitir la inaplicación de lo firmado, "máxime cuando se negoció, se acordó y se firmó con el acompañamiento y mediación de la Junta de Andalucía".

"No nos parece serio que se pretenda no cumplir lo firmado, no ya con los sindicatos, sino con los representantes de todos los andaluces", ha afirmado Linares, que ha añadido que la Junta, "como garante del acuerdo, debe de actuar en consecuencia y hacer valer lo firmado".