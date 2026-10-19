CCOO y Trabajo acercan posturas para corregir la pérdida de poder adquisitivo de parados transfronterizos en Gibraltar

Trabajadores transfronterizos cruzando de Gibraltar a La Línea. - CCOO

ALGECIRAS (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

CCOO del Campo de Gibraltar ha mostrado su "satisfacción" por los contactos que vienen manteniendo con el Ministerio de Trabajo y Economía Social para buscar una solución al problema de la pérdida de ingresos de las personas trabajadoras transfronterizas, españoles que trabajan en Gibraltar y se quedan en paro.

En una nota, ha recordado que, tras la entrada en vigor del tratado sobre Gibraltar, las personas trabajadoras transfronterizas se vieron obligadas a solicitar sus prestaciones por desempleo primero en el Peñón y el tiempo restante al que tuvieran derecho en España. "Al ser ridículas estas prestaciones en Gibraltar, en la práctica la nueva situación venía a suponer una pérdida de ingresos para ese colectivo laboral", ha señalado.

En este sentido, ha indicado que CCOO en el Campo de Gibraltar había rechazado desde el primer momento esta situación y dirigió un escrito a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, demandando medidas que corrigieran el problema creado y que garantizara los ingresos de los desempleados transfronterizos en las mismas condiciones que con anterioridad a la entrada en vigor del tratado. Esta situación fue trasladada a las estructuras confederales del sindicato, que ha sido la que ha llevado el proceso de interlocución con el Gobierno.

"Nos trasladan que trabajan sobre una medida que garantizaría el poder adquisitivo de estas personas trabajadoras, que el acuerdo esta muy cercano, solo pendiente de calificar algunos flecos que eviten disfunciones en su aplicación", ha señalado el secretario general de CCOO en la comarca, Manuel Triano.

Así, ha añadido que confía en que en los próximos días se dará luz verde a la nueva reglamentación del derecho a las prestaciones por desempleo de las personas trabajadoras transfronterizas y que se corrija una situación no deseada por ninguna de las partes.

"El tratado que dota a las personas trabajadoras transfronterizas de una igualdad de derechos con los locales y acaba con la espada de Damocles que ha venido suponiendo el paso fronterizo, se veía ensombrecido por la situación de las prestaciones por desempleo que ahora vendría a corregirse", ha concluido Triano.