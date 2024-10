La celebración del Día Internacional del Lomo en Manteca de Vejer (Cádiz) se suspende por la previsión de lluvia

VEJER DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

La Comisión Organizadora del Día Internacional del Lomo en Manteca, que se celebraba este domingo 13 de octubre en Vejer de la Frontera, ha anunciado que se cancela esta celebración debido a las previsiones meteorológicas que anuncian lluvias en toda la provincia de Cádiz para este fin de semana.

En una nota, el Ayuntamiento de Vejer ha mostrado su confianza de que el año que viene, en 2025, se pueda retomar esta celebración "con más entusiasmo que nunca" y se pueda disfrutar del Día Internacional del Lomo en Manteca "como se merece".

El alcalde, Antonio González, ha asegurado que este evento requiere "una gran dedicación por parte de nuestros carniceros" y que por ello "debemos asegurar su éxito", explicando que han agotado "todas las posibilidades" para encontrar "alternativas que permitieran su desarrollo".

No obstante, ha indicado que "las condiciones no son favorables y el aplazamiento para la próxima semana tampoco garantiza que no llueva". "Es una lástima, pero no podemos controlar el tiempo", ha lamentado el alcalde.

A pesar de la cancelación, desde el Ayuntamiento han animado a "seguir disfrutando" del lomo en manteca, un producto "señero" de esta localidad que está disponible "durante todo el año", en especial esta semana en las carnicerías del municipio. Además, los bares y restaurantes continuarán ofreciendo "una amplia variedad de platos y tapas que harán honor a este producto gastronómico seña de identidad de Vejer".

Este pasado martes se presentaba en la Diputación de Cádiz la celebración de este Día Internacional, que el año pasado alcanzó una afluencia de en torno a 20.000 personas y unos 1.000 kilos de lomo en manteca consumidos.

Una de las atracciones de este año iba a ser el polvorón de lomo en manteca, un preparado singular que avala "la versatilidad" de este producto para todo tipo de platos. La fiesta se iba a desarrollar en el entorno de las murallas de Vejer, donde se iban a ubicar expositores de las carnicerías en las que ofrecer platos inspirados en el lomo en manteca y todas las versiones posibles de este producto.

El Día Internacional del Lomo en Manteca, que cuenta con el respaldo de la Diputación de Cádiz, se enmarca dentro de la línea de apoyo al turismo y la gastronomía de la provincia.