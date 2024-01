COAC 2024: programa completo, fechas y dónde ver las actuaciones

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cádiz ya huele a coros, comparsas y chirigotas. El Carnaval traspasa, como cada año, las fronteras de lo festivo y cultural para convertirse en un fenómeno que atrae a miles de turistas. Este año comenzará el sábado 10 de febrero, con el pregón a cargo de Juan Manuel Braza Benítez 'El Sheriff', y finalizará el domingo de Piñata que será el 18 de febrero.

Antes del arranque de una de las fiestas con más tradición de España tendrá lugar una nueva edición del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) en el Gran Teatro Falla. El certamen comenzó el 9 de enero y durará justamente un mes, hasta el 9 de febrero con la Gran Final del Concurso.

Este año presentarán sus coplas ante jurado un total de 109 agrupaciones en la categoría de adultos, que se reparten en 54 comparsas, 35 chirigotas, 15 coros y cinco cuartetos.

FECHAS POR FASES DEL COAC 2024

El COAC cuenta con cuatro fases eliminatorias: las preliminares, los cuartos de final, las semifinales y la Gran Final. La primera de ellas se celebra del 9 al 25 de enero en el Gran Teatro Falla. El horario de las actuaciones comienza a las 20.00 horas y para verlas en directo es necesario comprar la entrada previamente.

Esta primera etapa del concurso se desarrolla en 17 días, con 10 sesiones de 6 agrupaciones, entre semana, y 7 sesiones de 7 agrupaciones, los viernes, sábados y domingos.

Los Cuartos de final tendrá lugar los 7 días después de los preliminares, del 26 de enero al 1 de febrero. Así mismo, las semifinales se desarrollarán desde el 4 hasta el 7 de febrero. Los coros, comparsas, chirigotas y cuartetos que han participado se disputan los premios en la Gran Final que será el 9 de febrero.

¿DÓNDE VER EL COAC 2024?

La Radio y Televisión Pública de Andalucía y Onda Cádiz ofrecerán de forma conjunta el concurso de agrupaciones desde los Cuartos de Final, Semifinales hasta la Gran Final.

La RTVA emitirá las fases de semifinales y final a través de Canal Sur Televisión en su primer canal, la fase de cuartos a través de Canal Sur Televisión en su segundo canal (ATV) y la fase de cuartos de final, semifinal y final a través de la plataforma de contenidos digitales Canal Sur Más. Asimismo ofrecerá el concurso completo a través del grupo de emisoras de Canal Sur Radio.

En el caso de Onda Cádiz, la cadena municipal está ofreciendo también la cobertura de las sesiones preliminares en su canal de YouTube y Twitch.

PROGRAMA COMPLETO DE LOS PRELIMINARES DEL COAC 2024

El día de las actuaciones se decide por sorteo y el calendario ha quedado repartido de la siguiente manera:

Martes 9 de enero

- Coro: "La rendición de los bribones" (Huelva) de Manuel Fernández, Antonio Rodríguez y Manuel Alvarado

- Comparsa: "Los atrapaos" (Huelva). Letra de Alberto Giraldo y música de Iván Giraldo.

- Chirigota: "Que ni las hambre las vamo a sentí" (la chirigota del Selu)

- Comparsa: "El paraíso de Momo" (Algeciras), con letra de Juan Antonio Pozo Acuña, Cristina - Martín y música de Juan Antonio Pozo Acuña)

- Chirigota: "El Grinch de Cai" (Juan Manuel Braza Benítez, "el Sheriff", Juan Pérez y Rober Gómez)

- Comparsa: "Vuelve ya el 3x4" (Faly Pastrana y Marcos Pastrana)

Miércoles 10 de enero

- Coro: "El gremio" (Miguel Ángel García Argüez)

- Comparsa: "Los benditos" (Puerto Real) Francisco J. Fernández "Toté"

- Chirigota: "Los de la arritmia al 3x4" (de Pepe Fierro, con letra de José Antonio Rodríguez Fierro y Moisés Serrano Bruzón y música de José Antonio Rodríguez Cruzado)

- Comparsa: "Las mujeres de la vida" (de Ramón Ruiz y Damián Gómez)

- Chirigota: "Ciego de tronos" (Nueva chirigota con música de José María Barranco Cabrera "El Lacio")

- Comparsa: "Los fabricantes" (Nueva comparsa de Francisco Javier Ramirez "Chato", Patricia Andrés y Tomy Alemania)

Jueves 11 de enero

- Coro: "¡Qué orgullo de coro!" (Mérida). Letra de Antonio Rodríguez Osuna, José Rodríguez y - Celia Lafuente. Música de Juanma Braza Benítez "el Sheriff"

- Chirigota: "La alegría de Cai (los apocalípticos)" (Manolo Cornejo)

- Comparsa: "Con lo bonito que era" (de David Domínguez "el principito")

- Chirigota: "Anonymous gaditano" (San Fernando)

- Comparsa: "La oveja negra" (Antonio Martínez Ares)

- Chirigota: "Te he dicho 1.748.654 veces que no soy exagerao (los exageraos)" (Nueva chirigota. De Juan Miguel y Alejandro Villegas, con Cristóbal Cornejo.)

Viernes 12 de enero

- Coro: "El paraíso" (Luis Rivero)

- Comparsa: "Los atlantes" (Chipiona) de Alfonso Galán y Miguel Ángel Cruz y música de Cristóbal Colón

- Chirigota: "Cariño… necesito mi espacio" De Camas (Sevilla). Letra de José Enrique Solano y música de Sergio Caro

- Comparsa: "El golpe" (Granada) de José Antonio Guarnido y José María Victoria

- Cuarteto: "¡Qué doló de muñeca!" (Daniel Rosales Gatica y Francisco Manuel Pastrana Casado)

- Comparsa: "El hum" (Dos Hermanas (Sevilla), con letra y música de Víctor José Ramos

- Chirigota: "Los del Canal Sur" (de Mario Rodríguez, Marco Romero, Pepe el Caja y Luismi Rossi

Sábado 13 de enero

- Coro: "La dama de Cádiz" de Paco Mora y Pepe Marchena

- Comparsa: "Los lengüetas" (Ceuta)

- Chirigota: "No le doy más vueltas que me caliento" (Algeciras)

- Comparsa: "Los despojaos" (de David Campano)

- Cuarteto: "Punk y circo, la lucha continúa" (Miguel Moreno)

- Comparsa: "Los taquilleros" Vilches (Jaén). Con letra y música de Daniel Heredia y también música de Juan Francisco Fernández Segura

- Comparsa: "El último gaditano (Barcelona) de Débora Morón, Antonio de la Flor, Pablo Gallardo y Juan Carlos Cruz.

Domingo 14 de enero

- Coro: "Los luciérnagas" (Julio Pardo Carrillo, Antonio Rivas Cabañas y Carlos Sánchez Maira "Carlines")

- Chirigota: "Los super-ego" (Miguel Ángel Llull, David verde y José Arauz)

Comparsa: "La fiesta" (José Javier Puerto Rodríguez, Fernando Rodríguez Endrina y Luis Manuel Rivero)

- Chirigota: "Sácamela de la boca" (Alejandro Pérez Sánchez y David Corrales)

- Comparsa: "La resbalaera, una comparsa de toda la vida" (Nene Cheza y José Luis Zampaña)

- Chirigota: "¡Por fin lo despedimos!" (Juan Chaves con música de Chaves y letra de José Ignacio Rodríguez y Alfonso Chaves)

- Comparsa: "Los estrellaos" (Granada), con letra, música y dirección de Francisco José Rodríguez Rodríguez

Lunes 15 de enero

- Coro: "¡Despierta!" (Sevilla)

- Comparsa: "Pueblejito la Frontera" (Juan Pastrana)

- Chirigota: "No hay verano sin besos" (Chirigota de El Cascana)

- Comparsa: "Agüita tapá" (Miguel Ángel Zampaña y David Gamaza)

- Chirigota: "Carnaval, me cago en tus muertos" (Letra de Miguel Ángel Ríos Pérez y Víctor Jurado Escandón y música de Víctor Jurado Fernández)

- Comparsa: "Los retratistas" (La Rinconada (Sevilla). Letra y música de José Manuel Viejo y David Ruiz y Juan Pablo Gallardo

Martes 16 de enero

- Coro: "La fiesta de los locos" (Coro de los estudiantes)

- Comparsa: "La huella" (Tarifa), de José Carlos Luque y Javier Casar, José A. Panes y Jesús Franco

- Chirigota: "La alegría de mi casa" de San José de la Rinconada (Sevilla). De Raúl Calzado y Pablo Leiva

- Comparsa: "Los amuletos" (Andy Morales, Raúl Gálvez y Toni Cruz)

- Chirigota: "Lo mío es peor" Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

- Comparsa: "La última canción" Almodóvar del Río (Córdoba). Con letra, música y dirección de Francisco Javier González Peñalver

MIiércoles 17 de enero

- Coro: "Los vitamina" (San Fernando), con letra de Vitoriano Cano y música de Luis Betanzos

- Comparsa: "Qué bonita es Cádiz" (Luis Ripoll y Juan Ramón Fernández Barberi)

Chirigota: "La historia interminable" (Luis María Rodríguez Rondán)

- Comparsa: "La alegría de Cádiz"

- Chirigota: "El niño de Isabelita 2" (Rota). Antonio José Caballero, Iván Herrera, Antonio Rodríguez y música de Antonio José Caballero y José Mari Barranco "Lacio")

- Comparsa: "La muralla" (Morón de la Frontera - Sevilla). De Sergio Bellido y Samuel Gallardo

Jueves 18 de enero

- Coro: "Los iluminados" de David Fernández y José Manuel Pedrosa

- Comparsa: "Welcome to Cádiz... picha!"

- Chirigota: "Los excalvos" La Rinconada (Sevilla). Letra de Ángel Porras, Pablo Martín, Francisco Javier Martín y José Quiles Alba. Música de Hugo Dorado Sousa

- Comparsa: "Momosapiens" Los Barrios. Letra de Rafael Velasco y música de Daniel López Romero

- Chirigota: "No eres tú, soy yo (los egocéntricos)" De Rubén Berea, David y José Antonio Alvarado

- Comparsa: "Los gritos de Cádiz" de Francis Sevilla Pecci con música de Manuel Sánchez Alba "Noly".

Viernes 19 de enero

- Coro: "La piñata" (Letra de Ramón Peñalver, Paco Cárdenas y José Carlos Armario y música de José Antonio Montiel y Manuel Sánchez Alba "Noly")

- Comparsa: "La consentida" (Alcalá del Valle) de Jaime J. Cruz, Antonio Medina y David Castro

- Comparsa: "Los ofendiditos" (El Puerto de Santa María) de Raúl Villanueva y Javier Noriega

Cuarteto: "En mi caseta cabe todo el mundo" de Iván Romero Castellón. Con Leo Power y los niños del cuarteto

- Comparsa: "El barrio calavera" (Sevilla) con letra de Alejandro Ortega y música de Rafael Fernández Delis y Francisco Javier Sierra

- Chirigota: "La callejera invisible" de Jesús Selma "Melli, con José Antonio García Molina

- Comparsa: "El cielito de los cómicos" (Algeciras), con letra de José Rafael Castro y Manuel Antonio Calderón y música de José María Durán Monroy y Manuel Antonio Calderón

Sábado 20 de enero

- Coro: "Asesinato en el Cádiz Exprés" (El coro de los niños) de Nandi Migueles

Comparsa: "Se prohíbe el cante" (Alcalá de Guadaira) de Ramón Zamudio y José Manuel Utrera

- Cuarteto: "¡He vuelto! (El Barrio)" Ramón López y Daniel Illesca.

- Comparsa: "El apotecario" (Algeciras) de José Antonio Jiménez y música de Antonio Manuel Malia

- Chirigota: "Los pihorror" (San Fernando). De Servando Sabajanes

- Comparsa: "Los sacrificaos" (Jonathan Pérez Ginel, "Jona")

- Chirigota: "Te como tu cara" (Écjia) Chirigota de los hermanos Castro

Domingo 21 de enero

- Coro: "La coctelera" de Chari Quintero, con letra de Antonio Segura y música de Fran Quintana

- Chirigota: "El malo más malote de las pelis de Harry Potter" (Sevilla) De Juan Carlos Nevado y José Luis Nieto

- Comparsa: "El joyero" de David Márquez Mateo "Carapapa"

- Cuarteto: "Los cocos de Cadi" de Javier Aguilera y Ángel Piulestán

- Comparsa: "Cádiz puro" Rober Gómez y José Juan Pastrana. Música también de Juanma Braza "Sheriff"

- Chirigota: "La última y nos vamos" de Antonio Álvarez "Bizcocho"

- Comparsa: "Los despertadores" de Javier González Vázquez, con el grupo de Iván Romero

Lunes 22 de enero

- Coro: "El baúl de la Piquer" (Barbate)

- Comparsa: "El paseíto" (Fran Quintana)

- Chirigota: "Me tienes frito" Roquetas de Mar (Almería), Eduardo Mayone (letra) , Juan Antonio Osorio (letra y música) y José Manuel Gómez-Vizcaino (música)

- Comparsa: "Los colgaos" (Miguel Ángel García Argüez "Chapa" y Raúl Cabrera)

- Chirigota: "El planeta de los litios" (Albox (Almería) de Juan Soto Quiles

- Comparsa: "Los poquito a poco" "Kike Remolino", Luismi Rossi, Óscar Mosteiro y José Sánchez Ariza

Martes 23 de enero

- Coro: "Este coro es de locos" Jesús Monje y José Luis Bustelo

- Comparsa: "Donde fuimos felices" (Germán G. Rendón)

- Chirigota: "Los gallitanos" (Córdoba), de David Amaya y Diego Fariñas

- Comparsa: "Los refugiados" (Punta Umbría) de José Manuel Soto y Alejandro Rodríguez

- Chirigota: "La chirigota clásica" De José Manuel Sánchez Reyes y Manolín Santander

- Comparsa: "Los cadígenas" (Rota)

Miércoles 24 de enero

- Comparsa: "La comparsa de Doña Cuaresma" José Miguel Choza

- Chirigota: "Los Plácidos Domingos" de José Pereira y José Joaquín Martínez

- Comparsa: "El último imperio" Juan Miguel Armuña Guerrero y Nene Cheza

- Chirigota: "Los que salieron perdiendo" de Carlos Pérez "Veleta"

- Comparsa: "Las herederas" Manolín Santander, Manolo Cornejo y Pablo Gallardo

- Comparsa: "Los maestros" El Bosque (Cádiz), con letra de Marcos Nogueroles y música y dirección de Horacio Calvillo

Jueves 25 de enero

- Comparsa: "El aventurero" (Jaén) de Raúl y Juan Francisco Gutiérrez Denia

- Chirigota: "Que no se pierda la carga" (de Sergio Mora Campos)

- Comparsa: "La tinta obrera" (Huelva), con letra de José Antonio Conde Santos y Víctor Manuel Quintero

- Chirigota: "Los Chabolis" (Chiclana) Chirigota de los Molina

- Comparsa: "Y seguimos cantando" Antonio Pérez "Piru" y Sergio Guillén "Tomate"

- Chirigota: "Tú hazme caso a mí" (Mairena del Aljarafe), con letra de Rafael Flores y músia de Sergio Toro además de Rafael Flores

- Comparsa: "La chirigotera" (José Mari Barranco "el Lacio" y Tamara Beardo)