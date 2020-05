El comercio de Cádiz abre prácticamente al cien por cien esta semana

CÁDIZ, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La asociación Cádiz Centro Comercial Abierto ha afirmado que "casi el cien por cien de los establecimientos" de la capital han abierto sus puertas este lunes. Tras una primera semana en la que el 90% de los locales pusieron en marcha sus negocios, comienza una segunda en la que el comercio gaditano "ya está prácticamente a pleno pulmón".

Según ha explicado a Europa Press la gerente de la asociación, Beatriz Gandullo, el pasado lunes, primer día en el que abrieron la mayoría de los comercios de Cádiz, "fue muy bien, con todas las medidas de seguridad establecidas y toda la cartelería puesta" y los comerciantes estaban "muy contentos".

De hecho, "la gente se acercaba a los negocios y entraban", ha confirmado Gandullo, reconociendo la preocupación que había por que esto no ocurriera. Asimismo, ha resaltado que "la gente está siendo muy respetuosa con las normas de seguridad, con las mascarillas, los geles, y los guantes". "El lunes fue un día de ventas bueno y los comercios estaban muy contentos", ha recalcado.

No obstante, el mal tiempo hizo que desde el martes, conforme se fue desarrollando la semana, "la cosa fuera un poco peor". "Las tormentas no invitaban para nada a estar en la calle y además volvía a hacer frío", ha afirmado la gerente de la entidad, subrayando que "el tiempo no acompañó mucho". "A final de semana parece que mejoró un poco aunque muy tímidamente", ha concretado.

Para esta semana, sin embargo, el pronóstico climatológico es mucho mejor que la anterior, algo que se prevé que beneficie al comercio local. "Ya se nota el buen tiempo, hay mucha más gente en la calle. Esta semana tenemos bastantes esperanzas puestas porque ya da calor y a nosotros el tiempo nos influye mucho, y la verdad es que estamos contentos y esperanzados", ha reconocido Gandullo, apuntando que "la gente de Cádiz se está volcando y está pasándose por los comercios".

Respecto al servicio a domicilio, Beatriz Gandullo ha destacado que "en muchos de los establecimientos sigue funcionando, como es el caso de muchas tiendas de alimentación o la plaza, si bien es cierto que Cádiz Centro no lo está dando como organización". "Estamos estudiando para reactivarlo una vez ya tengamos un poco más de normalidad en estas circunstancias", ha concluido.