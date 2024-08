'O Corno', Concha de Oro en San Sebastián, inaugurará el festival de cine Generamma de Chiclana (Cádiz)

CHICLANA (CÁDIZ), 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La película de Joiane Camborda, 'O Corno', que fue la primera Concha de Oro para una cineasta española en el pasado Festival de San Sebastián y cuya productora María Zamora ha recibido este año el Premio Nacional de Cinematografía, será la cinta inaugural de la cuarta edición de Generamma, el festival de cine hecho por mujeres que se celebrará del 10 al 15 de septiembre en Chiclana (Cádiz).

El festival recopilará para esta nueva edición las obras más relevantes realizadas por directoras entre 2023 y 2024, presentando una sección internacional dedicada en esta ocasión a la cinematografía de Portugal y con un homenaje a las pioneras con la reposición de una película histórica, además de una nueva sección de óperas primas.

La programación general se compone de 12 obras que muestran "el excelente e interesante momento que atraviesa el audiovisual español e internacional realizado por mujeres", como ha subrayado la organización en una nota, en la que apuntan además que estas películas han estado presentes "en los más importantes festivales de cine mundial, cosechando destacados premios y el reconocimiento de la crítica y el público".

Así, la programación refleja "la solidaridad entre las mujeres a lo largo de la historia para poder conseguir derechos humanos fundamentales, sea el derecho a voto, el derecho a progresar profesionalmente o el derecho a una vida digna libre de violencia".

Estas películas han cosechado reconocimientos "antes nunca alcanzados", como la primera Concha de Oro para una directora española, como es el caso de Jaione Camborda por 'O Corno'; la primera película de animación seleccionada en la sección oficial de San Sebastián, 'El sueño de la sultana', de Isabel Herguera; y el mayor taquillazo del año en Italia con 'Siempre nos quedará mañana', posicionándose por delante de fenómenos como 'Barbie'.

Hay también una fuerte apuesta por las directoras emergentes, con seis óperas primas ('La metamorfosis de los pájaros', 'Alma viva', 'El sueño de la sultana', 'Siempre nos quedará mañana', 'On the go' y 'Reflejos en una habitación') que vienen de un recorrido por festivales como Sundance, Málaga, Seminci, Locarno, la Berlinale o San Sebastián.

La programación de Generamma se completa con la 'Ventana a Portugal', la sección dedicada al país luso que contará con la proyección de 'La metamorfosis de los pájaros', ópera prima de la lisboeta Catarina Vasconcelos, candidata por Portugal a los Oscar, ganadora del premio Fipreszi de la sección Encuentros de la Berlinale y del Zabaltegi-Tabakalera en el Festival de San Sebastián.

'Alma viva' es la primera película de la cineasta franco-portuguesa Cristèle Alves Meira, una obra sobre el pasado y presente de Portugal, pero también sobre la tradición y reivindicación de la fuerza de las mujeres. Estrenada en la Semana de la Crítica de Cannes, fue también candidata por Portugal a los Oscar, ganó el Premio Pilar Miró a la Mejor Dirección Novel en la Seminci y estuvo nominada a los Goya como Mejor Película Iberoamericana.

La sección Primas programará los primeros largometrajes de cineastas emergentes, con una especial atención a las directoras andaluzas y socias de la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales (Aamma).

Este espacio contará con la presencia de 'Reflejos en una habitación', dirigida por la directora y socia de Aamma, Ceres Machado, y protagonizada por Adriana Ozores, que llegará a Chiclana tras haber conseguido en el Festival de Huelva de Cine Iberoamericano el premio Juan Ramón Jiménez al Mejor Largometraje en la sección Talento Andaluz, otorgado por el público; y 'On the go', de la también socia de Aamma María Gisèle Royo, en codirección con Julia de Castro.

Generamma 2024 es un festival organizado por la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales, con la financiación principal del Servicio de Igualdad de la Diputación de Cádiz, y con la subvención y equipamientos municipales del Ayuntamiento de Chiclana.