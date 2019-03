Cs denuncia nuevas pintadas ofensivas en su sede de Jerez (Cádiz): "No nos van a callar"

Actualizado 08/03/2019 12:38:11 CET

CÁDIZ, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, Sergio Romero, ha denunciado que la sede provincial del partido en Cádiz, sita en Jerez de la Frontera, ha vuelto a amanecer este viernes con pintadas vandálicas en las que se pueden leer lemas como 'Fachas fuera' o 'Ciudagramos'.

En un audio remitido por el partido naranja, recogido por Europa Press, Romero ha apuntado que no es la primera vez que esta sede sufre pintadas similares, de hecho la última vez fue a finales de enero, si bien ha avisado de que a pesar de este tipo de gestos "de los vándalos, antidemócratas y de los que no se sienten cómodos en este modelo de sociedad que se llama democracia, no nos van a callar".

"A Cs nadie nos va a callar, nadie va a amedrentar nuestro proyecto de país y de sociedad, donde la libertad, la igualdad y la justicia son elementos clave", ha proseguido el dirigente andaluz de la fuerza naranja, que ha insistido en denunciar y condenar este tipo de acciones "de personas antidemócratas que no soportan proyectos libres y valientes como el de Cs".

De este modo, Sergio Romero ha aseverado que "por mucho que pinten nuestra fachada y nos intenten callar, nunca lo van a conseguir". "La libertad está más fuerte que nunca y Cs, también", ha zanjado.

Además de en enero, cuando se repitió un incidente similar, cabe recordar que también en el mes de junio del pasado 2018, la sede provincial de Cs amaneció con pintadas de la misma índole con mensajes como 'Fuera fascistas' y 'Cs=Ibex 35', así como con el dibujo de una esvástica.