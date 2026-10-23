Detenido un conductor que circulaba a 212 km/h y con el carné retirado por la A-381 en Medina Sidonia (Cádiz)

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil de Tráfico. - GUARDIA CIVIL - Archivo

CÁDIZ 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido al conductor de un turismo como autor de dos supuestos delitos contra la Seguridad vial tras ser captado a 212 kilómetros por hora (km/h) en la A-381 (Jerez-Los Barrios) a la altura del término municipal de Medina Sidonia (Cádiz).

Según ha explicado la Guardia Civil en una nota, los hechos ocurrieron el pasado 12 de octubre durante un servicio de control de velocidad establecido en la carretera A-381 , donde un turismo fue captado por el cinemómetro circulando a 212 km/h en un tramo limitado a 120 km/h.

Por ello, agentes del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Jerez de la Frontera han detenido al conductor del vehículo por dos supuestos delitos contra la Seguridad Vial, uno por exceso de velocidad y otro por conducir durante el periodo en el cual tenía el permiso suspendido por resolución judicial.

Ambos delitos están recogidos respectivamente en los artículos 379.1 y 384 del Código Penal, castigados con la pena de prisión de tres meses a seis meses o con la de multa de 12 a 24 meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a un año y hasta cuatro años.