Detenido un conductor que circuló cuatro kilómetros en sentido contrario por la autovía A-7 en Algeciras

Agente de la Guardia Civil de Tráfico en Eivissa - GUARDIA CIVIL

ALGECIRAS (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido al conductor de un turismo por un delito de conducción temeraria después de que circulase en sentido contrario por la autovía A-7 (La Junquera-Algeciras) durante cuatro kilómetros.

Los hechos ocurrieron en la citada autovía en sentido Cádiz, a la altura del kilómetro 1120, en el término municipal y partido judicial de Algeciras, como ha indicado la Benemérita en una nota.

El conductor fue detectado por componentes del Destacamento de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Algeciras circulando en sentido contrario por la autovía. Ante esto, los agentes actuaron con inmediatez ante el riesgo generado por este vehículo, realizando maniobras evasivas para evitar la colisión ante la negativa del conductor a detenerse.

Finalmente fue detenido tras recorrer unos cuatro kilómetros por el carril izquierdo en sentido contrario.

El equipo de investigación de accidentes de Tráfico del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Algeciras ha investigado al conductor del vehículo por un delito contra la seguridad vial, recogido en el artículo 380 del Código Penal por conducción temeraria, castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis años, hechos trasladados al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de guardia de Algeciras.

Además, el conductor ha sido propuesto para el reconocimiento extraordinario de sus aptitudes psicofísicas, enfrentándose a la posible pérdida del permiso de conducción en caso de no superar dicha prueba.

La Guardia Civil ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana como "pilar fundamental" de la seguridad pública, recomendando el uso de la aplicación móvil Alertcops.

Esta plataforma digital es el canal preferente para el envío de alertas, permitiendo una comunicación bidireccional, ágil y eficaz con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante cualquier situación de riesgo o necesidad de asistencia.