Dimite una concejal del PSOE de Puerto Real (Cádiz) contraria a gobernar con AxSí

Eva Basadre, que juró su cargo como concejal del Ayuntamiento de Puerto Real (Cádiz) el pasado sábado tras concurrir en las listas del PSOE como número tres, ha presentado este martes su renuncia al acta de concejal al no estar de acuerdo con el pacto de gobierno realizado con AxSí para que su partido, el PSOE, gobierne el municipio.

Según ha explicado en una nota, su decisión de volver a presentarse, tras estar como concejal en la oposición el anterior mandato, fue "firme". No obstante, ha señalado que desde que se conocieron los resultados en la noche electoral --donde al PSOE (segundo) se le abría la posibilidad de gobernar con AxSí (tercero)-- mantuvo "el mismo criterio que había defendido durante la campaña y los cuatro años anteriores, que nunca pactaría con AxSí".

"Siempre habíamos dicho que no íbamos a cruzar esa línea roja, que nunca pactaríamos con partidos que no fueran de izquierdas y menos con quienes considerábamos entonces que habían perjudicado a Puerto Real durante el tiempo que estuvieron gobernando", ha asegurado.

Así, tras explicar que tras "cambiar de opinión" sus compañeros y empezar las negociaciones, su primera intención fue no llegar a tomar posesión y renunciar a la credencial de concejal. No obstante, al no haberse llegado a ningún acuerdo y pasar los días, cuando dicho acuerdo de gobierno se cerró fue el día antes del Pleno de investidura, por lo que si renunciaba dejaba al PSOE con uno menos en dicho Pleno.

En este sentido, ha explicado que su intención "no era impedir que hicieran lo que querían hacer, además de ser una persona comprometida y leal", por lo que "en ningún momento" se planteó votar otra cosa para cambiar el curso de los acontecimientos. "Si ellos lo querían así, que así fuera, aunque no conmigo", ha aseverado.

Así, una vez pasado el Pleno de investidura y tras no haber podido cursar la baja el lunes por motivos laborales, en la mañana de este martes ha presentado su renuncia, deseando "suerte" a sus "compañeros porque se enfrentan a un trabajo difícil".