Espadas exige a Moreno dotar de instrumentos a ayuntamientos para que "puedan apoyar fiscalmente" a los autónomos

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha exigido este lunes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que dote de instrumentos a los ayuntamientos para que "puedan apoyar fiscalmente" al colectivo de trabajadores autónomos.

Así lo ha manifestado el dirigente socialista en un encuentro del PSOE mantenido en Jerez de la Frontera (Cádiz), donde ha defendido que "es importante que se consolide el trabajo de los autónomos para poder responder a una realidad con nuevos yacimientos empresariales y con capacidad emprendedora".

Según ha explicado, "no se puede ampliar el número de trabajadores autónomos con las cifras que suman los falsos autónomos", tras lo que ha exigido "instrumentos fiscales que apoyen a este colectivo".

Así, ha recordado que "el Gobierno de España ha puesto medidas para dar justicia redistributiva y hay que dar capacidades a los ayuntamientos para que los apoyen también fiscalmente" y por eso ha realizado un llamamiento a la Junta de Andalucía, "para que ejerza las competencias de manera justa y coordinada" con los municipios. "No puede hacer política desde San Telmo sin escuchar a los ayuntamientos", ha afirmado.

Espadas ha estado acompañado en su visita por el secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, y por la alcaldesa de la localidad, Mamen Sánchez, a quien ha apoyado en su gestión durante estos años y ha destacado el apoyo que le ha dado al sector de los autónomos "desde la cercanía a un colectivo que ha sufrido mucho los envites económicos". "Los jerezanos tendrán en cuenta ese papel fundamental de su alcaldesa como sostén de actividad económica", ha asegurado.

Asimismo, Espadas ha lamentado las palabras del presidente de la Junta de Andalucía respecto a la Alcaldía de Sevilla y ha criticado que "no se puede decir lo que ha dicho Moreno" al afirmar que "si los ciudadanos eligen a un alcalde del Partido Popular le pasarán cosas maravillosas y a los que no, horrorosas". Por eso, ha instado al presidente a que "no vuelva a repetirlo" y le ha recordado que "un presidente de la Junta gobierna para todos".