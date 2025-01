Expertos abordan el impacto de las tensiones geopolíticas en las cadenas de suministro en un foro en Algeciras

ALGECIRAS (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

El Auditorio Millán Picazo del Puerto de Algeciras (Cádiz) ha servido este miércoles de escenario de la jornada 'Geopolitics & Value Chain Summit 2025', organizada por El Mercantil, un evento centrado en analizar el impacto de las tensiones geopolíticas en las cadenas de suministro y el comercio internacional. La cumbre ha reunido a expertos, empresarios y representantes institucionales para debatir los desafíos y oportunidades que afronta el sector en un entorno global cada vez más complejo.

La inauguración de este foro ha contado con el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, el presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, Gerardo Landaluce, la consejera jefe de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat, Eugenia Martí, y el director de El Mercantil, Aitor Vieco.

En su intervención, Eugenia Martí ha asegurado que este 2025 presenta para un escenario "incierto" sobre todo para las economías europeas ante situaciones como los conflictos bélicos que persisten en Ucrania y Gaza o la llegada de Donald Trump a la Presidencia de los Estados Unidos de América.

"Es en este contexto global de tensión y fragmentación en el que es necesario que reconfiguremos cuál es el potencial para el comercio internacional y que analicemos bien cuáles son las implicaciones que derivan de los distintos factores de riesgo a los que nos enfrentamos", ha añadido, apuntando a cuestiones como las políticas proteccionistas de que se van a aplicar en Estados Unidos o los aranceles anunciados en las exportaciones europeas, sobre las que habrá que ver cuál será "el impacto directo en el posicionamiento de las empresas que se vean más directamente afectadas", o "algún tipo de guerra comercial" entre Estados Unidos y China, que "no es descartable".

La desvinculación de países grandes como Estados Unidos en materia climática, las políticas fiscales y las implicaciones de la inteligencia artificial, que "ha acelerado el ritmo de los cambios en las cadenas de valor globales y ha generado tensiones geopolíticas", también han sido reseñados por la consejera jefe de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat.

En definitiva, ha argumentado, hay un "escenario arriesgado" con una "nueva constante" que es la incertidumbre, en la que "todos debemos trabajar", dejando no obstante una nota optimista al respecto y basada en que "también se abren oportunidades".

Oportunidades que tienen que ir acompañadas de "una política económica en materia comercial, industrial y fiscal", que "nos permita sacar ese mayor provecho del binomio de rentabilidad-riesgo que se presenta actualmente".

Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, Gerardo Landaluce, ha señalado que el 2025 es un año de acción y de reflexión" al estar lanzando el plan estratégico 2025-2030 con visión al 2040, con lo que toca "actualizar los objetivos y revisar las estrategias", algo para lo que también va a servir esta jornada.

Landaluce también ha hablado de "incertidumbre" en el mercado global y de "ser capaces de gestionarla", derivadas de cuestiones como la guerra en Gaza y las políticas proteccionistas y los aranceles de Estados Unidos.

"Hay grandes preguntas en el entorno, con cómo la Unión Europea va a orientar, va a fijar las estrategias de esta nueva legislatura", ha comentado, abogando por "implementar una autonomía estratégica" en la que Europa "necesita puertos fuertes, sólidos y resilientes". "Hoy más que nunca los puertos somos activos estratégicos", ha apuntillado el presidente de la Autoridad Portuaria.

A lo largo de esta jornada, se han impartido varias mesas redondas para abordar cuestiones como el contexto y riesgos geopolíticos en la cadena de valor, la importancia del El Estrecho para el mercado, y la integración de las cadenas de valor España-Marruecos en el sector de la automoción.

En las conclusiones de las jornadas, la secretaria de Estado de Comercio del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, Amparo López, ha señalado que "no es la primera vez que nos encontramos o nos enfrentamos a estos retos tan diversos y en una circunstancia de cierta agitación", aunque ha apuntado que "hay ver los elementos positivos".

Así ha recordado que se sigue contando y desarrollando alianzas con "países amigos y alianzas que van a reportar beneficios en el futuro, como pueden ser, por ejemplo, las recientes conclusiones de los acuerdos de Mercosur y, más cercanamente, de México, que con la modernización del acuerdo se anunció la semana pasada".

Además, ha afirmado que "España está cada vez más presente en el ámbito económico". En este sentido, ha puesto como ejemplo "una portada del año 2012 de The Economist "en esa similitud que hacía con Spain. It's pain, es dolor, y hace poco más de un mes ese mismo número del semanario destacaba a España como la mejor economía del mundo en 2024". Asimismo, ha añadido que "antes de eso, organismos internacionales de referencia, como la OCDE, el FMI o la Comisión Europea, también avalaban y lanzaban ese mensaje claro sobre la fortaleza de la economía española".

"Nuestro país encabeza el crecimiento del mundo desarrollado y cuenta con unas perspectivas más favorables que otros países de nuestro entorno", ha asegurado López, que ha señalado que "de los de la Eurozona estamos creciendo entre tres y cuatro veces más, es un modelo económico que funciona a imitar y a seguir".

Por ello, la secretaria de Estado ha afirmado que "esto nos tiene que animar y a seguir trabajando y a seguir luchando". Asimismo, ha manifestado que "han sido tres los pilares de ese modelo, que forman un círculo virtuoso de crecimiento y de progreso", como son la transformación del modelo productivo, donde tiene mucho que ver el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la apertura de la economía al exterior y, por supuesto, la salud de la situación financiera.

"Ninguno de estos logros hubiera sido posible sin nuestros empresarios y sin nuestros trabajadores, que han sabido ver oportunidades únicas para que nuestro país sea un verdadero modelo de transformación", ha subrayado la secretaria de Estado, que ha señalado que España se sitúa "en el top 10 mundial en confianza para esta inversión, ya que cuenta con activos claves para ello como son infraestructuras de las más avanzadas en el planeta, un potencial inmenso para autoabastecernos de energía limpia y barata o una red de conectividad de banda ancha y 5G desplegada por el territorio nacional, entre otros ejemplos".

"Para este Gobierno es clave fomentar la internacionalización de la empresa española, especialmente en los sectores tecnológicamente más avanzados, donde se genera mayor valor añadido, como, por ejemplo, es en la tecnología, las telecomunicaciones o servicios profesionales que representan ya más del 18% de nuestra economía", ha asegurado.

No obstante, ha indicado que "a pesar de todo este contexto, las dificultades nos obligan a no ser tampoco ingenuos". "Cada vez nos enfrentamos a economías más complicadas, más dirigidas y que en ocasiones hacen uso también de los instrumentos de defensa comercial o de las subvenciones de una manera no autorizada por la Organización Mundial de Comercio para obtener ventajas comerciales con un uso indebido", ha manifestado López que ha añadido que "no obstantetanto la Unión Europea como España están listas para reaccionar, si fuera el caso y fuera necesario", ha indicado.

López ha afirmado que en el ámbito de la Secretaría de Estado de Comercio se está "reorientando esa estrategia de internacionalización, que será lo suficientemente flexible como para permitir la adaptación de las empresas al nuevo contexto geoeconómico en un cambio permanente, pero a la vez otorgando estabilidad y seguridad para que se adopten las decisiones empresariales en un entorno de mayor certidumbre".