Fallece un anciano de la residencia de Alcalá del Valle (Cádiz) con 20 trabajadores con coronavirus

ALCALÁ DEL VALLE (CÁDIZ), 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un anciano de la residencia de mayores de Alcalá del Valle (Cádiz) ha fallecido en la mañana de este sábado en el Hospital Villamartín al que fue trasladado el viernes con sintomatología compatible con coronavirus Covid-19 aunque de momento no se ha confirmado la causa de su fallecimiento.

Así lo ha indicado a Europa Press el alcalde del municipio, Rafael Aguilera, que ha precisado que aún están a la espera de conocer los resultados de las pruebas de Covid-19 realizadas a los mayores de esta residencia en la que una veintena de trabajadores dieron positivo en el test de Covid-19.

El alcalde explicó en la mañana de este sábado que "hasta la noche del viernes" no se conocieron los resultados de los análisis de los trabajadores y, actualmente, se está a la espera de los datos de las pruebas realizadas el jueves a todos los mayores residentes en este centro. También el jueves, según indicó el alcalde, tuvieron que trasladar "con esfuerzo porque no hay ambulancias" a una residente al Hospital de Ronda (Málaga), donde le hicieron la prueba pero "todavía no se conoce el resultado".

El alcalde de este municipio de la Sierra de Cádiz confirmó que en la tarde-noche del viernes le trasladaron que 15 trabajadores de la residencia habían dado positivo en las pruebas de Covid-19, a los que hay que sumar varios empleados más que dieron positivo en estos tests a lo largo de esta semana. Por el contrario, un total de 14 empleados de este centro de mayores dieron negativo en la prueba.

En total, son 21 las personas del municipio contagiadas por coronavirus, de ellas 20 son empleados del centro de mayores y la persona restante es una vecina que "estaba desplazada en otra población". "Estamos haciendo todo el esfuerzo para que los datos de los residentes se puedan conocer este sábado para prevenir y tomar medidas", argumentó el primer edil.

Tanto los 20 trabajadores que han dado positivo como los 19 que han dado negativo en la prueba se encuentran en cuarentena, según precisa el alcalde, que ha agradecido la atención de la Consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocio Ruiz, para "gestionar cómo se iba a atender este sábado a los mayores" una vez que los trabajadores se hayan puesto en cuarentena.

AYUDA DE LA ARMADA

Además, el alcalde pidió ayuda a la Unidad Militar de Emergencias (UME) para que se trasladase este sábado al municipio para la desinfección de varias zonas. De su lado, el Ministerio de Defensa explicó en un comunicado que ha encomendado a La Armada prestar el auxilio sanitario requerido por este municipio. A este municipio de la Sierra de Cádiz se ha trasladado un médico, dos técnicos en transporte sanitario (ATS), dos sanitarios y un vehículo sanitario de apoyo para llevar a cabo labores de evaluación y auxilio sanitario.