Una fuerte tromba de agua y granizo en Arcos (Cádiz) deja una veintena de avisos por viviendas y calles anegadas

Imagen de las lluvias en el Campo de Gibraltar que han dejado inundaciones en Algeciras. A 18 de octubre de 2026 en Algeciras (Cádiz, Andalucía, España). ARCHIVO. - Nono Rico / Europa Press

ARCOS DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

Una fuerte tromba de agua y granizo caída en la tarde de este lunes en Arcos de la Frontera ha provocado una veintena de avisos por viviendas, locales y calles anegadas de agua, sin que se hayan producido daños personales.

Fuentes del servicio de Emergencias 112 Andalucía han indicado a Europa Press que el grueso de las llamadas se han producido entre las 15,20 y las 16,00 horas de este lunes.

Algunos de los daños identificados son caídas de muros debido a la fuerza del agua, dejando daños en algunos vehículos aparcados, así como el desplazamiento de contenedores de basuras, que han sido arrastrados calle abajo en algunos puntos de la localidad debido a la abundante agua que ha inundado varias vías.

Desde el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera se ha iniciado ya el balance de daños y está supervisando las zonas afectadas para poder hacer un control de seguridad tras esta tromba de agua.

La fuerte lluvia ha coincidido con el aviso naranja decretado por la Agencia Estatal de Meteorología para este lunes en la Campiña de Jerez y la Sierra de Grazalema, y que por el momento sigue vigente hasta las 21,00 horas.

GRAZALEMA TRASLADA SU AFECTO A AFECTADOS DANA ADAM

En Grazalema, uno de los puntos de la provincia de Cádiz que se vio más afectado durante el pasado inviernos por una sucesión de borrascas, se han registrado desde las 15,00 horas más de 25 litros por metro cuadrado, aunque sin que haya reportes de momento de daños destacados.

En sus redes sociales, recogidas por Europa Press, el Ayuntamiento sí ha trasladado su "afecto, empatía y solidaridad" a todas las zonas del país afectadas por la dana Adam y las fuertes lluvias que están asolando distintos puntos de la geografía española.

"Todo nuestro ánimo y un abrazo muy fuerte a las personas y familias que han tenido que ser desalojadas de sus hogares, así como a todos los que están sufriendo las consecuencias de este temporal.

Queremos enviar también nuestro reconocimiento a los equipos de emergencia, Protección Civil y Fuerzas de Seguridad que trabajan sin descanso en estas zonas. Sabemos muy bien lo que supone su trabajo y apoyo", ha escrito el Ayuntamiento.