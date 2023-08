Gibraltar libera al buque Gas Venus, retenido tras un vertido durante el trasvase de combustible con otro buque

GIBRALTAR, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Capitanía Marítima de Gibraltar ha anunciado en un comunicado que la orden de inmovilización impuesta al buque Gas Venus, que provocó un vertido de petróleo al mar tras un desbordamiento de sus tanques durante unas maniobras de bunkering (trasvase de combustible) con otra embarcación, ha sido levantada este jueves.

El buque ha sido liberado de su detención esta tarde, por lo que se espera que abandone Gibraltar "en breve", tras recibir la Autoridad Portuaria una fianza en efectivo de 1,5 millones de libras, que "asegura los los costes de todas las operaciones de respuesta y limpieza del vertido de petróleo".

La salida del buque de Gibraltar no afectará a la investigación en curso, ya que todas las pruebas del Gas Venus han sido recogidas, ha asegurado el Gobierno del Peñón, que ha señalado también que las operaciones de limpieza avanzan "a buen ritmo" y siguen centradas en la zona de la bahía de Rosia.

Cabe recordar que el incidente se produjo el pasado 1 de agosto sobre las 08,22 horas en la parte sur del Fondeadero de Poniente, cuando el buque Gas Venus, con bandera de Panamá, recibía combustible y experimentó un desbordamiento de sus tanques. El vertido de fuel obligó a suspender durante varios días las operaciones en el Puerto de Gibraltar.

El Peñón cifró entre 1.000 y 2.000 litros el combustible vertido al mar tras el accidente, donde la mayor parte se concentró en las zonas de Camp Bay, Rosia Bay y Little Bay, con una parte de la zona conocida como Seven Sisters también afectada. Un vertido que no ha llegado a las costas de la provincia de Cádiz.