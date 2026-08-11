El Gobierno concede un anticipo de 95,76 millones a cinco municipios de Cádiz afectados por las borrascas de invierno

Archivo - Imágenes de las inundaciones en San Martín del Tesorillo debido a las borrascas de febrero de 2026. A 4 de febrero de 2026 en San Martín del Tesorillo, Cádiz (Andalucía, España). ARCHIVO. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha acordado conceder un anticipo de 95,76 millones de euros a Benalup-Casas Viejas, Rota, San Roque, Barbate y San Fernando, municipios de la provincia de Cádiz que se vieron afectados por los fenómenos meteorológicos adversos registrados en los primeros meses del año.

El importe destinado a cada uno de estas cinco localidades gaditanas corresponde al 100% de la ayuda máxima que puede corresponder a estas entidades locales para financiar actuaciones de reparación, restitución y reconstrucción de infraestructuras dañadas, ha informado la Subdelegación del Gobierno de Cádiz en una nota.

De esta manera, Benalup-Casas Viejas recibirá un anticipo por importe de 2.740.900,00 euros; Rota, un total de 19.972.697,09 euros; San Roque, 55.234.713,70 euros; Barbate, 7.369.163,00 euros; y San Fernando, 10.444.139,84 euros concedidos.

Tras certificar la Subdelegación del Gobierno en Cádiz que los citados municipios gaditanos habían aportado toda la documentación exigida, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha resuelto la concesión de dichos anticipos.

Las ayudas se enmarcan en el Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, que adoptó medidas urgentes en respuesta a los daños causados por diversos fenómenos meteorológicos adversos, con especial afectación en Andalucía y Extremadura. El artículo 7 establece un régimen de ayudas a las entidades locales para financiar obras de reparación, restitución, reconstrucción, mejora y ampliación de infraestructuras, equipamientos, instalaciones y servicios de titularidad municipal o provincial.

La resolución de 31 de marzo de 2026 de la Secretaría de Estado de Política Territorial regula este régimen de ayudas y contempla la posibilidad de anticipar hasta el 100% de la ayuda máxima que pudiera corresponder a las entidades locales afectadas, previa presentación de la documentación exigida.

En aplicación de este procedimiento, se ha resuelto conceder el anticipo a los cinco municipios incluidos en la relación certificada correspondiente a la provincia de Cádiz, conforme al orden de llegada de las solicitudes y con cargo al crédito presupuestario habilitado para estas medidas.

La subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, ha asegurado que el Gobierno de España "sigue dando respuesta a las necesidades de los municipios afectados por los temporales, y lo hace poniendo a su disposición el 100% del anticipo de la ayuda máxima que les puede corresponder".

En este sentido, ha señalado que estos 95,76 millones de euros permitirán a San Roque, San Fernando, Rota, Benalup-Casas Viejas y Barbate "afrontar con mayor capacidad y rapidez la reparación de sus infraestructuras", al tiempo que "refuerzan el compromiso del Gobierno con el municipalismo y con la autonomía local".

ACTUACIONES FINANCIADAS

Las ayudas permitirán a las entidades locales acometer las obras necesarias para reparar, restituir y reconstruir las infraestructuras, equipamientos, instalaciones y servicios de titularidad municipal o provincial que hayan resultado dañados por los fenómenos meteorológicos adversos.

También podrán financiar actuaciones de mejora y ampliación destinadas a recuperar y reforzar estas infraestructuras.

El anticipo del 100% de la ayuda máxima permitirá a los ayuntamientos disponer de los recursos económicos necesarios para afrontar las actuaciones previstas. No obstante, se ha indicado que este abono anticipado no supone la concesión definitiva de las ayudas ni implica el reconocimiento o validación por parte de la Administración General del Estado de las actuaciones o gastos incluidos en los presupuestos presentados.

La concesión definitiva quedará condicionada al cumplimiento del objeto de las ayudas y a la adecuada justificación de las actuaciones, conforme a lo establecido en la resolución reguladora.

La resolución, firmada el pasado 7 de agosto, ya ha sido notificada por la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local a las entidades locales beneficiarias, de modo que los municipios puedan disponer de estos recursos para avanzar en la recuperación y reparación de las infraestructuras afectadas.