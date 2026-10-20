Investigan como homicidio el caso de la mujer hallada muerta y semienterrada en una playa de Chiclana (Cádiz)

Archivo - Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS - Archivo

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Cádiz está investigando como un homicidio el hallazgo el pasado domingo de un cadáver de una persona semienterrada en una duna de la playa de Sancti Petri, en el término municipal de Chiclana de la Frontera. El cuerpo pertenece a una mujer y presenta signos evidentes de violencia.

Según ha apuntado el Instituto Armado, tras el levantamiento del cadáver, actualmente se trabaja en la identificación de la víctima, que permanece pendiente de confirmación.

La investigación mantiene abiertas todas las líneas para esclarecer las circunstancias de los hechos y determinar la autoría de este presunto homicidio.

El cuerpo fue encontrado en la mañana del pasado domingo 18 de octubre por una persona que se encontraba paseando por la zona, dando aviso a la Guardia Civil, que se ha hecho cargo del cuerpo y de la investigación.

En un primer momento no se pudo determinar si el cuerpo pertenecía a un hombre o una mujer, debido al deterioro del cadáver. La autopsia posterior ha sido la que ha determinado su sexo así como la posible muerte violenta de la víctima.

Las actuaciones se encuentran bajo secreto de sumario.