Javier Rodríguez será el candidato del PSOE a la Alcaldía de Barbate (Cádiz)

BARBATE (CÁDIZ), 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Barbate (Cádiz) ha presentado a los que serán los números uno y dos de la lista que presentará de cara a las elecciones municipales del próximo mes de mayo. Así, el candidato a la Alcaldía de Barbate será Javier Rodríguez Cabeza, que hasta julio de 2021 fue concejal de Presidencia con Andalucía Por Sí, y como número dos irá María Dolores Varo.

Según ha indicado el PSOE en una nota, la presentación oficial de los dos primeros puestos de esta lista se ha celebrado este lunes en Barbate con la presencia del secretario general del PSOE en Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, junto a otros miembros del partido en otros municipios, que han acudido a Barbate para apoyar la candidatura socialista.

"He decidido dar un paso hacia delante por lo único que me mueve: Barbate", ha comenzado Rodríguez, que ha asegurado que "esta decisión, muy motivada, viene dada por el apoyo continuo de vecinos animándome para presentar una alternativa política en el municipio, para avanzar y no retroceder".

Además, Rodríguez ha explicado que "se trata de un proyecto totalmente renovado, independiente y bajo las siglas de un partido con capacidad institucional, con el que hemos firmado una serie de medidas para garantizar una gestión eficaz en el Ayuntamiento de Barbate, si los vecinos nos dan su confianza".

Por su parte, Varo ha destacado que "el proyecto representa la unidad, con una candidatura en la que ponemos nuestra mayor ilusión". La número dos del PSOE barbateño ha resaltado la convicción de que "es el proyecto que Barbate necesita, una apuesta solvente con la que seremos capaces de afrontar los problemas de Barbate".

Varo también ha agradecido el apoyo de la Ejecutiva Provincial del PSOE en Cádiz a la propuesta barbateña en presencia del líder provincial, Juan Carlos Ruiz Boix, añadiendo que el equipo de Barbate se siente arropado y con ganas de afrontar un futuro para la localidad.

Por su parte, el secretario general de los socialistas en la provincia, Juan Carlos Ruiz Boix, se ha referido al pasado como números dos tanto de Mariloli Varo en los gobiernos del alcalde Rafa Quirós como de Javier Rodríguez en el actual Gobierno hasta hace dos años, para, a continuación, alabar la generosidad de la dirección local, especialmente de Mariloli, "de pensar en todos, pensar en las barbateñas y los barbateños, en un proyecto de unidad que pueda hacer que la candidatura sea la que saque a Barbate de una realidad difícil".

"Vamos a intentar ser positivos y proponer, aportar soluciones, sabemos las complejidades de Barbate que ha tenido la oportunidad de afrontar su mayor reto que era el desempleo, y no siempre ha salido bien, los números dicen que hace falta un mayor esfuerzo", ha señalado Ruiz Boix, que ha destacado que "esta candidatura tiene ilusión y entusiasmo para ser una candidatura ganadora con un nuevo compañero que aporta experiencia, conocimiento, juventud a sus 32 años, y ganas de trabajar de forma coordinada con la Diputación, desde donde queremos seguir arrimando el hombro y desde donde siempre hemos estado presentes".