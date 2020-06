Jefe accidental de la Local de El Puerto (Cádiz) pide amparo al alcalde por el trato "vejatorio" de la concejal del ramo

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El jefe accidental de la Policía Local de El Puerto de Santa María (Cádiz), Juan Carreto Vega, ha pedido amparo en un escrito al alcalde, Germán Beardo (PP), después de que la teniente de alcalde y concejal de Seguridad --y por tanto de la Policía Local--, Marina Peris (PP), se haya dirigido a él en "términos vejatorios y menospreciativos", entre otras cosas.

En el escrito, enviado este viernes por la noche y consultado por Europa Press, Carreto Vega solicita amparo al alcalde en uso del derecho que otorga el artículo 29 de la Constitución. También reivindica que todos los miembros del cuerpo tienen por mandato legal la condición de funcionarios públicos de carrera, inamovibles, y gozan "entre otros" de los derechos de "respeto de su dignidad en el trabajo, especialmente frente (entre otras situaciones) al acoso moral y laboral", en base al artículo 14.H del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Concretamente, Carreto se refiere a unos mensajes en WhatsApp de Marina Peris sobre la actuación de unos agentes días atrás en los que, según este policía, ella le decía que sus agentes "son policías locales, no matones" y otras frases como "deja de amenazar a los oficiales" o "que no te metas en nada".

"¿Cómo puede la teniente de alcalde ordenarme que me mantenga al margen de los recursos humanos del cuerpo? Eso es como pedirme que no cumpla con mis funciones reglamentarias", expone el jefe accidental de la Policía en su escrito, donde también relata que la concejal del ramo se refiere con "amenazar" a que el 1 de junio, cuando empezó a ejercer como jefe accidental del cuerpo en sustitución de Rafael Muñoz Leonisio, le pidió por correo interno a la oficial encargada de Régimen Interno "que comunicase a los oficiales que, al conceder ellos los descansos al personal de sus respectivos turnos, tuviesen en cuenta que el número de miembros de sus turnos no fueran inferior a la ratio de 15, precisamente por el estado de alarma". "A eso la teniente de alcalde lo denomina amenazar a los oficiales", concluye.