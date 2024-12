Joaquín Hernández 'Kiki' invita a "un viaje" por el último medio siglo de Cádiz en 'Memoria de un fotógrafo'

CÁDIZ 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Joaquín Hernández 'Kiki' ha presentado su último libro 'Memoria de un fotógrafo', una obra que recopila algunas de sus imágenes más significativas de los últimos 50 años en los que este fotógrafo ha captado momentos relevantes, personalidades ilustres, asuntos cotidianos y personas anónimas que en conjunto, retratan medio siglo de historia de Cádiz.

La presidenta de la Diputación, Almudena Martínez del Junco; el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz Cabello, y el alcalde de Cádiz, Bruno García, han acompañado a 'Kiki' en la presentación de su libro 'Memoria de un fotógrafo. 50 años de luces, Cádiz, 1974-2024'. También ha intervenido el fotógrafo jerezano, doble ganador del premio Pulitzer, Emilio Morenatti, según ha trasladado la Diputación en una nota.

La presidenta ha incidido en la carga emotiva que tiene repasar esta obra, "un viaje emocional por los últimos 50 años de la historia de Cádiz a través de los acontecimientos y las personas" y ha resaltado su capacidad para "construir una muy completa visión general de la provincia". "Cada foto cuenta un pedazo imprescindible de la historia para entender un territorio y una forma de ser; es una exploración a través del tiempo, un reflejo fiel de la historia, las tradiciones y la gente", ha explicado.

Dentro de la variedad de temas en las instantáneas, la presidenta ha señalado como "hilo conductor común las personas". "En mi responsabilidad al frente de la Diputación cada persona cuenta y en este libro, si os fijáis, también", ha abundado.

Por su parte, el consejero de la Presidencia Antonio Sanz, ha destacado este libro como "historia de esta provincia, con imágenes muy recordadas y otras inéditas que enseñan ese transcurrir de cinco décadas en el que podemos ver cómo la provincia se ha transformado, hasta llegar actualmente a ser una provincia líder en muchos aspectos como el turismo, la industria y las exportaciones, por ejemplo".

De igual forma, Sanz ha valorado la figura de 'Kiki', al que ha calificado como "una persona incisiva que siempre ha estado donde se encontraba la noticia y fruto de ello es que en este libro hay plasmada medio siglo de la historia Cádiz" y, haciendo referencia a una citación del propio Morenatti, el consejero ha indicado que en el fotoperiodismo, "no se trata de llegar el primero, sino de dejar constancia de lo que la gente no ve". "Lo que tenemos en este libro son imágenes que los gaditanos no pudieron ver hasta que 'Kiki' llegó al lugar de los hechos", ha abundado.

Para finalizar el acto, el alcalde de Cádiz ha hecho hincapié en el "punto de encuentro de 50 años de la historia de Cádiz" recogidos en el último libro de 'Kiki', que es "una figura fundamental de la historia de la ciudad" y que en este acto, "se le reconoce su legado y su manera de hacer las cosas".

"UNA RADIOGRAFÍA DE LA EVOLUCIÓN DE CÁDIZ EN LOS ÚLTIMOS 50 AÑOS"

'Memoria de un fotógrafo. 50 años de luces, Cádiz, 1974-2024' es una radiografía, un análisis visual de la evolución de la ciudad desde diversos puntos de vista: el cultural, el urbanístico, el político, el deportivo, económico y sobre todo, y el que resume todos estos ámbitos, el social, la evolución de las personas desde lo individual a lo colectivo, bajo la mirada del reportero gráfico que siempre está en el lugar y momento oportunos para dejar testimonio.

El artista inmortaliza en su obra tanto a leyenda eternas como Rocío Jurado, Isabel Pantoja, Camarón, Carlos Edmundo de Ory, Fernando Quiñones, Maradona o Mágico González, como a personas que, desde el anonimato completan el mosaico de una época, desde personas sin techo o niños de la calle hasta María la Yerbabuena o el peluquero del barrio. Así, 'Kiki' muestra todo tipo de escenas desde la técnica de los negativos de la fotografía analógica.

El libro incorpora composiciones cotidianas a las que el paso del tiempo ha conferido la condición de revelador o chocante. Se pueden encontrar lugares emblemáticos cuya fisonomía ha cambiado hasta parecer irreconocibles; retratos de rostros conocidos y anónimos; escenas sociológicas, la transformación de las fiestas, la evolución creación o declive de los eventos, una colección de personalidades del carnaval, literatura, pintura, flamenco y arte en general. Además de todos los grandes eventos que marcaron una época, sucesos, hitos políticos, manifestaciones, Semana Santa y folclore, el deporte en general y el Cádiz Club de Fútbol, en particular.

Esta obra se revela como un documento para entender medio siglo, impreso en formato de alta calidad y cuidada edición. Esta selección del mastodóntico archivo de 'Kiki' aspira a que, cuando sigan pasando los años, siga manteniendo su valor fotoperiodístico y documental. La Diputación patrocina esta obra junto con la Junta de Andalucía, la Zona Franca, el Ayuntamiento, la Fundación Cajasol y la Asociación de la Prensa de Cádiz, entre otras entidades. La obra cuenta con prólogo de la periodista Carmen Morillo, el fotógrafo, Pablo Juliá; y el acto ha sido presentado por el periodista y escritor Antonio Muñoz de la Vega.