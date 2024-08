La Junta exige "una solución ya" para la autopista de Cádiz con "atascos diarios" por no contar con tercer carril

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha exigido este viernes al Gobierno de España "una solución ya" para la situación por la que pasa la autopista AP-4 que une las provincias de Cádiz y Sevilla y que sufre "atascos diarios" al no contar con el tercer carril requerido desde la administración andaluza.

"La AP-4 refleja una situación tercermundista en la que los atascos diarios están haciendo un daño importante a la economía y al turismo de la provincia de Cádiz", ha asegurado Sanz en declaraciones a los periodistas durante una visita al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María.

Según ha denunciado, las infraestructuras previstas por el Ministerio de Transportes a este respecto "excluye a Cádiz" ya que "las previsibles mejoras que puedan producirse" llegarán "en el 2030" y éstas, "acaban justo en el límite de la provincia". "Es absolutamente indecente e intolerable que Cádiz haya sido excluida de la solución a la AP-4, entendiendo que esa sea la solución", ha añadido.

En ese sentido, ha señalado que el tercer carril anunciado "llega solo hasta Sevilla", de tal forma que "a los gaditanos nos excluye", considerando todo ello una "falta de respeto, un insulto y una dejación de responsabilidades" del Gobierno de España. Además, ha defendido que "Cádiz no se merece un trato tan desigual y un ataque tan frontal como excluirnos para la solución a la AP-4".

Desde el Gobierno de Andalucía, según ha dicho, "exigimos el desdoble de la Nacional IV y la solución del tercer carril", recordando que durante el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) se inició la obra del citado desdoble, llegando este hasta Los Palacios (Sevilla), y que cuando "cambió el Gobierno por una moción de censura, se acabó el desdoble".

"Consideramos imprescindible una solución ya a la AP-4 y seguir con el desdoble de la Nacional IV, algo que no existe en los planes del ministro Puente ni del Gobierno Sánchez", ha lamentado Antonio Sanz, quien ha esperado que el actual Ejecutivo socialista "no esté" tras las próximas elecciones para que "no siga diciendo que la solución a la autopista llegará en el 2030 y también para que Cádiz no quede excluida de esa solución".