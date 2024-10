La Junta se remite a las "conclusiones" de la investigación sobre el presunto caso de acoso del alcalde de Algeciras

SEVILLA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), se ha remitido este martes a las "conclusiones" que se extraigan de la "investigación" abierta por el supuesto caso de acoso sexual a dos compañeras del Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz) presuntamente por parte de su alcalde y senador del PP, José Ignacio Landaluce.

En la rueda de prensa posterior a la habitual reunión semanal del Consejo de Gobierno, en la que se ha aprobado el proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2025, la también consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas después de que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya revelado este martes que su partido ha pedido explicaciones a José Ignacio Landaluce después de que se haya publicado un presunto caso de acoso sexual a dos compañeras de ayuntamiento.

Feijóo ha añadido que, tras hablar con él, este asunto se ha "aclarado", pero no ha ofrecido más detalles. Más tarde, el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, ha asegurado que "no consta denuncia alguna" contra el senador y alcalde de Algeciras, pero ha destacado que el PP trata de esclarecer los hechos y ha contactado con ambas partes con ese objetivo porque no conoce si hay "veracidad". "Por lo tanto, seamos cautos", ha declarado.

La consejera portavoz del Gobierno andaluz ha confirmado que en relación a este asunto "se ha activado el protocolo de actuación, se ha abierto una investigación", y se ha remitido "a las conclusiones que se vayan a obtener de ese procedimiento de investigación".

Por otra parte, a Carolina España le han preguntado también por el caso del alcalde de Estepona (Málaga), José María García Urbano (PP), después de que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de dicha localidad haya admitido a trámite una denuncia contra su persona por presunto acoso sexual. La consejera portavoz ha apuntado que desconocía ese asunto, por lo que ha rehúsado pronunciarse sobre el mismo.

Finalmente, a preguntas de los periodistas sobre qué reflexión le merecen los casos que se están conociendo en las últimas horas de presunta violencia sexual atribuidos a políticos, comenzando por el del exportavoz de Sumar en el Congreso Íñigo Errejón, la consejera ha respondido que su "reflexión, como no puede ser de otra manera", es la de "total apoyo a las víctimas siempre", ha zanjado.