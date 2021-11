Linares (CCOO) dice que la huelga del metal demuestra que "hay que salir a la calle" para que se muevan

CÁDIZ, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO Industria Cádiz, Juan Linares, ha afirmado que la huelga del metal de estos días es "de lo peor" que ha pasado "en los últimos años". No obstante, se ha preguntado por qué la patronal no ha dado antes lo firmado este miércoles, "porque ha habido que hacer huelga, porque hay que salir a la calle, el primer día no te lo dan y ya luego con la presión te lo dan". "La conclusión es que ante la presión se mueven", ha añadido.

En rueda de prensa, Linares ha indicado que el acuerdo alcanzado tiene ya el respaldo de casi la totalidad de las diferentes plantillas de los centros de trabajo.

"Ha sido un camino bastante duro, nos hemos encontrado con una patronal que creemos que ha sobrepasado en algunas cuestiones la buena fe, pero estamos contentos porque en todo el proceso que dura el acuerdo, hasta 2023, los trabajadores no pierden poder adquisitivo", ha afirmado el representante de CCOO.

Además, ha puesto en valor la creación de la comisión de seguimiento, con la participación de factores externos como la Inspección de Trabajo. "Es importante para nosotros, porque el sector naval es la ley de selva en cuanto a jornadas, horas extraordinarias, descanso semanal o un alto índice de eventualidad", ha señalado.

En cuanto a las críticas de otras organización sindicales que se han mostrado contrarias al acuerdo alcanzado Linares ha afirmado que respeta todas las opiniones. "Sabemos como está el sector y vamos a poner todo el empeño que no suceda lo que está sucediendo, de hecho una importante son los eventuales, que tienen un punto especial en el acuerdo alcanzado".