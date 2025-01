Mamen Sánchez (PSOE): "Ryanair está haciendo chantaje a las administraciones públicas"

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

La diputada nacional del PSOE por la provincia de Cádiz, Mamen Sánchez, ha afirmado que Ryanair "está haciendo chantaje a la administración central y a la Junta de Andalucía para obtener un plus de ayuda y a cambio amenaza con eliminar su conexión entre Jerez y Barcelona".

En este sentido, ha añadido que "esta ruta está muy consolidada, es de los vuelos más rentables que hay en el aeropuerto y ha aumentado mucho en pasajeros".

En una nota, Mamen Sánchez ha asegurado que "Ryanair miente porque las tasas aeroportuaria no han subido en ningún aeropuerto en España en este año, pero además AENA en Jerez sigue manteniendo la bonificación, con lo que la tasa por pasajero puede llegar hasta los dos euros". Por ello, ha afirmado que "esta no puede ser la excusa", porque "son más caras las tasas en otros aeropuertos como el de Sevilla o Málaga y otros tantos, de manera que la tasa no es el problema, como alega la compañía irlandesa".

Para la diputada socialista, "la política de presión de Ryanair para obtener nuevas ayudas de las administraciones es habitual y como en otras ocasiones se le ha dado ayudas en forma de promoción del destino, chantajea a la administración general, a las comunidades autónomas y diputaciones de toda España con estas prácticas". "Un año lo hace en algunas zonas y otros en otras", ha asegurado.

Asimismo, Mamen Sánchez ha recurrido a la hemeroteca para recordar "que son muchas las veces que Ryanair anuncia el cierre de bases o suspensión de rutas cuando se le acaban los convenios para forzar mayores aportaciones públicas para su actividad".

"El ejemplo lo tenemos en Reus y Gerona en 2011, en Cantabria o Zaragoza, donde consiguió nuevos convenios con la comunidad autónoma, tras su amenazas y otro ejemplo lo tenemos en Granada en 2010 donde anunció que se iba cuando la Diputación le comunicó que no podía mantener el convenio que tenían desde 2007", ha señalado.

La diputada socialista ha añadido que "cada vez es más difícil para las administraciones otorgar este tipo de ayudas de promoción porque este tipo de prácticas están siendo investigados por la CE, e incluso la Unión Europea ha obligado a Ryanair a reintegrar dinero público recibido en forma de contratos publicitarios de otros países comunitarios".

Además, ha recordado que "en el año 2021 la propia compañía Ryanair anunció una asociación con la Junta de Andalucía para una campaña de promoción, y eso es lo que vuelve a pretender la compañía aérea". También ha recordado que en el año 2013 la Diputación de Cádiz con el presidente del PP anunció que estaba negociando con Ryanair cuatro rutas con el aeropuerto de Jerez, "y al final la compañía no cumplió, quizás porque no consiguió lo que pretendía".

Por ello, ha insistido en que no entiende "la salida en tromba de los dirigentes de PP, que quieran sucumbir ante el chantaje de esta compañía, acostumbrada a obtener beneficios a través de estas prácticas".

Por otra parte, ha apuntado que la mayoría de las compañías, entre ellas Iberia e Ryanair, han encargado la construcción de nuevos aviones que están teniendo un "gran retraso en su entrega".

"Esto está obligando a las compañías a elegir con el número de aviones que tienen, las rutas más largas y más rentables. Eso es por lo que Iberia opera en Jerez con los aviones de AirNostrum y también que Ryanair si le salen nuevas rutas donde puedan conseguir más dinero, opte por eliminar otras", ha concluido.