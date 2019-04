Marlaska dice que "será evaluable para el futuro" lo ocurrido en Rentería y no descarta "medidas suplementarias"

Publicado 15/04/2019 13:56:14 CET

CÁDIZ, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado en relación con los incidentes registrados este domingo en Rentería en un acto público de Ciudadanos (Cs) que hay que "tener claro una cosa, hay unas medidas previstas pero hay veces que el grado de disturbio no es previsible". No obstante, ha aseverado que este tipo de circunstancias "será evaluable para el futuro" y ha añadido que "eso no quiere decir que no se adopten medidas suplementarias para el futuro una vez valorado lo que ha acontecido".

A preguntas de los periodistas en Cádiz tras un encuentro con agentes económicos y sociales, Marlaska ha manifestado su "rechazo absoluto" al ejercicio de "cualquier tipo de violencia". "Aunque es una obviedad, habrá que repetir que en un país democrático todas las opciones políticas tienen el derecho de realizar los mítines de una forma pacífica, tranquila y sin coacción de ningún tipo", ha añadido.

En este sentido, ha afirmado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) "están y estarán" para "establecer el espacio de libertad y seguridad que el artículo 104 de la Constitución dice y para garantizar que todos podamos ejercitar nuestros derechos políticos en campaña electoral".

España tiene unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "que están dedicadas a garantizar la seguridad. También en los procesos electorales, que no lo dude nadie", ha aseverado el ministro de Interior, que ha recordado que "no tenemos razón por gritar más, y menos aún si ejercitamos algún tipo de violencia o coacción contra otros".

Asimismo, ha asegurado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "están atendiendo las circunstancias concretas para garantizar el desarrollo de sus derechos políticos de las fuerzas políticas".

Finalmente, en cuanto a los sucedido en Rentería y la actuación policial, ha recordado que no iba a valorar la actuación de la Policía Autónoma, aunque sí ha señalado que tiene "conocimiento que actuó y trabajó con la proporcionalidad adecuada a las circunstancias".