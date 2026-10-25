Más de la mitad de las narcolanchas avistadas en Andalucía en los primeros seis meses fueron en las costas de Cádiz

Archivo - Imagen de la Guardia Civil deteniendo una narcolancha. - GUARDIA CIVIL - Archivo

CÁDIZ 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de la mitad de las narcolanchas avistadas por la Guardia Civil en los primeros seis meses del año 2026 en Andalucía fueron en las costas de la provincia de Cádiz, con un total de 817 narcolanchas avistadas por 448 en la suma del resto de las provincias andaluzas, según una respuesta del Gobierno, recogida por Europa Press, dada a una pregunta del PP.

Asimismo, entre los datos aportados por el Gobierno se refleja que en el total del año 2025 la provincia de Cádiz también fue donde más narcolanchas en Andalucía, con 1.593, muy lejos de la segunda provincia, Huelva con 451, o Almería con 282.

En la respuesta formulada por el PP en el Senado, el Gobierno refleja datos desde el año 2018, donde en la provincia de Cádiz, concretamente en Algeciras, con 153, es el lugar donde más narcolanchas se detectan.

Es en el año 2023 cuando comienza el auge en la utilización de este tipo de embarcaciones, pasando por primera vez del medio centenar de narcolanchas avistas en la costas andaluzas. De ellas, más de 300 son en la costa de Almería por 79 en las algecireñas.

El año 2024 es cuando, según los datos del Gobierno, se produce el gran salto en avistamientos de narcolanchas por parte de la Guardia Civil, subiendo a 1.556 el número total en Andalucía, el triple que el año anterior. Es también en ese año cuando la provincia de Cádiz encabeza el número de avistamientos de este tipo de embarcación, pasando de las 79 de 2023 a más de 700 en 2024.