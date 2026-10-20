Montero acusa al PP de cerrar "en falso" el caso de Landaluce y llama a depurar "todas las responsabilidades"

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, en rueda de prensa en el Parlamento andaluz. - PSOE-A

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) - La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha trasladado este martes su "indignación" por el "cierre en falso" que, en su opinión, "está protagonizando el PP en Algeciras" (Cádiz) al hilo del caso del alcalde, José Ignacio Landaluce, quien ha anunciado que dimitirá el próximo domingo por las "graves acusaciones que se vierten contra él" sobre supuestos abusos sexuales, y por los que el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, "no da ninguna respuesta", según ha censurado.

Así lo ha señalado la líder socialista en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz en la que ha tildado de "estremecedores" los "testimonios de las víctimas" de Landaluce, quien, "presuntamente, lleva años acosando a mujeres en su despacho de la Alcaldía, ejerciendo el poder que le da esa institución, mientras que el resto del PP lo sabía y lo encubría", ha aseverado.

En esa línea, Montero ha indicado que "las víctimas denunciaron las repugnantes conductas y los mensajes sexuales" que supuestamente Landaluce "les dirigía, y lo denunciaron ante el PP local, el PP provincial, el PP regional de Moreno Bonilla, incluso al Grupo Popular en el Senado y al PP nacional de Feijóo", según ha remarcado la dirigente socialista.

Montero ha puesto de relieve que Landaluce ha anunciado su dimisión como alcalde de Algeciras "tres días antes de que lo echen", por lo que es "una dimisión en diferido, algo que le gusta mucho al Partido Popular cuando no puede explicar las conductas de las personas que protagonizan los incidentes", ha agregado para criticar que el regidor algecireño "se va tarde, mal y sin dignidad".

En esta línea, ha advertido de que "la salida del alcalde no cierra las preguntas" que tienen en el Grupo Socialista, pero "sobre todo que tienen los algecireños" sobre por qué los presidentes andaluz y nacional del PP, Juanma Moreno y Alberto Núñez Feijóo, respectivamente, "no actuaron cuando conocieron estas denuncias" y "no tomaron medidas para proteger a las víctimas y alejaron de la vida pública al alcalde presuntamente agresor".

Montero se ha preguntado "por qué las denunciantes no encontraron protección de su partido", si "aplicó el PP el protocolo antiacoso sexual o no lo tienen", entre otras cuestiones que, según ha remarcado, "tienen que ser contestadas" por el PP, desde la premisa de que "este tema no puede simplemente dirimirse con la salida" de Landaluce de la alcaldía "antes de que se presente y se vote la moción de censura" que habían registrado el PP y Vox en dicho ayuntamiento. Además, ha criticado que el PP nacional "siempre está pidiendo el cese del adversario político con la primera noticia que sale publicada en un medio de comunicación sin contrastar" y, "sin embargo, se comporta vergonzosamente cuando ocurren estos casos dentro de sus filas".

EL PSOE-A SERÁ "CONTUNDENTE" EN EXIGIR "RESPONSABILIDADES"

En ese punto, Montero ha aseverado que "hay que proteger a las víctimas", que no deben atravesar un "calvario porque nadie les prestaba atención" o, "incluso aunque les dieran la razón, no pretendían mover un dedo" por ellas, según ha lamentado la secretaria general del PSOE-A, que ha avisado de que su partido "va a ser absolutamente contundente para que se depuren todas las responsabilidades" en este caso, "porque los hechos así lo exigen, y porque el silencio de los compañeros del PP es una doble victimización de las personas que se han visto en este tipo de situaciones".

La dirigente socialista ha subrayado que, en este caso, "la justicia sigue su camino", y esta semana ha sido citado a declarar como investigado el todavía alcalde, según ha recordado Montero, que al respecto ha indicado que el PP decidió presentar una moción de censura contra quien había sido militante del partido tras tener "conocimiento de la imputación" del propio regidor.

"No ha sido, desde luego, plato de gusto para el Partido Popular pedirle" a Landaluce la dimisión, algo a lo que "se ha visto abocado por el trabajo de los tribunales", según ha agregado Montero, que ha recordado que el PP anunció la moción de censura al negarse el primer edil a dimitir.

En todo caso, Montero ha señalado que, "más allá de lo que la justicia finalmente determine, las responsabilidades políticas se tienen que depurar, porque los cargos públicos estamos obligados a denunciar cualquier delito si somos conocedores de que se está produciendo o tenemos sospecha" de ello.

"Por justicia con las propias víctimas, por limpieza democrática, hay que saber quién conocía las denuncias, quiénes la taparon incluso recurriendo al dinero público para presuntamente silenciar a estas personas", ha abundado Montero, quien también ha criticado que el PP haya presentado la moción de censura apoyándose en los concejales de Vox, "un partido que justamente tiene un discurso sobre la violencia machista que no acompaña para nada la protección de las víctimas".

POR UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ALGECIRAS

Al respecto, ha reivindicado que el PSOE, "desde el minuto cero, hace meses, puso a sus concejales a disposición del grupo municipal del PP, sin nada a cambio, sólo para quitar al alcalde", pero los 'populares' no aceptaron el ofrecimiento, así como ha indicado que el grupo municipal socialista ha pedido que se "abra una comisión de investigación en el Ayuntamiento de Algeciras que permita poner luz sobre esta cuestión".

También ha apuntado que el candidato del PP a sustituir a Landaluce como alcalde --Jacinto Muñoz-- "tiene mucho que explicar", ya que "es de los que están citados esta semana" a declarar como testigo en el mismo juzgado en el que comparecerá el regidor, "puesto que era la mano derecha de Landaluce, y hay testigos que dicen que conocía las denuncias" que pesaban sobre el primer edil pero "no le daba credibilidad", ha agregado.

Montero ha concluido subrayando que Juanma Moreno, como "máximo responsable" del PP andaluz, debe dar "explicaciones de qué hizo con esas denuncias" que afectaban a Landaluce, "cómo se tramitaron, qué se planteó, si hubo o no algún interés por 'Génova' --en referencia a la dirección nacional del PP--, porque lo que nos da la impresión es de que lo cogieron, lo metieron en un cajón por no darle importancia ni siquiera al tipo de delito que ahí se planteaba y, por supuesto, porque para ellos es más importante sostener el poder que proteger presuntamente a víctimas de acoso sexual", ha apostillado la líder del PSOE-A para concluir su crítica a los 'populares'.