Montero dice "que todo se hizo con legalidad" tras imputación de exjefe de gabinete de Laya por atención a Ghali

ROTA (CÁDIZ), 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha asegurado este jueves que tiene "la tranquilidad y seguridad de que todo se ha hecho conforme a la legalidad", en relación con la imputación del ex jefe de gabinete de la ex ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, por la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, sin ser sometido al control de pasaportes.

En declaraciones a los medios tras visitar las instalaciones del Área de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Rota (Cádiz), Montero ha trasladado su convencimiento de que "todo se ha hecho correctamente" mientras que ha reivindicado que "el Ministerio de Asuntos Exteriores actuó por razones puramente humanitarias".

La ministra de Hacienda ha alegado, sobre la citación judicial del ex jefe de gabinete de González Laya, que "no tendremos ningún inconveniente y esta persona no tendrá ningún inconveniente en acudir a los tribunales e informar de todo aqullo que conozca".

Con la insistencia de que "todo se hizo conforme a la legalidad y por razones humanitarias", Montero ha asegurado ante ese acto procesal por la entrada en España del líder del Frente Polisario para que recibiera atención médica que "se trata de colaborar con la justicia", de manera que "todo aquel alto cargo o ex alto cargo que sea requerido por los tribunales para testificar lo tiene que hacer colaborando y poniendo toda la información a disposición de los tribunales".