Moreno destaca unos datos de reserva en la provincia de Cádiz "superior al 80%" en Semana Santa: "Es un líder imbatible"

CÁDIZ, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha destacado que la provincia de Cádiz está siendo, prácticamente, la segunda de toda Andalucía con el nivel de reservas más alto esta Semana Santa, situándose "por encima del 80%" y convirtiéndose "en uno de los grandes polos de referencia y de atracción turística".

Así lo ha indicado el presidente de la Junta a preguntas de los periodistas durante su visita a la Hermandad del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Nuestra Señora del Mayor Dolor en Cádiz, donde además ha visitado la Hermandad del Santísimo Cristo de la Expiración y María Santísima de la Victoria, para posteriormente trasladarse por la tarde hasta Jerez de la Frontera.

"Cádiz tiene muchas cosas muy positivas, tiene una personalidad muy definida como sociedad y una Semana Santa muy especial y muy singular que no me gusta no poder disfrutar. Estuve el año pasado y este año vuelvo a repetir y después estaré también en Jerez", ha apuntado Moreno, quien ha destacado la importancia de la Semana Santa desde el punto de vista turístico.

"La Semana Santa es muchas cosas. No solamente es cultura, tradición, fe, sino también es actividad económica. Y lo es hasta tal punto que la provincia de Cádiz está siendo, prácticamente, la segunda provincia de toda Andalucía que tiene un nivel de reserva más alto, por encima del 80%", ha destacado.

Por tanto, "un éxito también en materia de hostelería, restauración, actividad económica y generación de empleo", ha añadido el presidente de la Junta, que subraya que Cádiz "se está constituyendo, y lo estamos viendo en los últimos datos, como uno de los grandes polos de referencia y de atracción turística", donde en los últimos cinco años "se ha disparado" el nivel de pernoctaciones y el nivel de atractivo que tiene la ciudad y la provincia.

De este modo, Moreno ha resaltado que "hay cosas que se están haciendo bien", al tiempo que ha añadido que Cádiz "cuenta con una ventaja notable, que es una ciudad muy especial, muy singular, que tiene un sabor, un colorido, una gastronomía, una hospitalidad que la hace muy distinta al resto. Y si se le une a eso toda una provincia con mucha variedad, con muchas potencialidades, pues evidentemente es un líder imbatible", ha concluido.