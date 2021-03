El movimiento asociativo contra la droga ve que la salida de uno de los Castañas "no es el mejor mensaje"

ALGECIRAS (CÁDIZ), 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Coordinadora Alternativas y miembro de la Plataforma 'Por tu seguridad', Francisco Mena, ha manifestado que la puesta en libertad de uno de los hermanos del Clan de Los Castañas "no sorprende al movimiento asociativo de lucha contra la droga". Asimismo, ha afirmado que "el mensaje que se envía para aquellos que se ven tentados por el narcotráfico no es el mejor".

En declaraciones a los periodistas, Mena ha señalado que "el hecho de que no sorprenda no significa que no nos preocupe, porque creemos que este tipo de situaciones crean alarma social y el mensaje que se envía para aquellos que se ven tentados por el narcotráfico no es el mejor".

Asimismo, ha recordado que "este tipo de situaciones ya veníamos advirtiéndolo desde hace tiempo". "La carga de trabajo que soportan los diferentes juzgados de instrucción con miles de detenidos y cientos de macrocausas hacen que estén saturados, y ya advertimos de que hacían faltan muchos más funcionarios y jueces de refuerzo para que el juez titular se pueda dedicar a todas las macrocausas y de esta manera no se agotarían los plazos de prisión preventiva", ha añadido.

Por ello, ha pedido, "una vez más", sensibilidad a las diferentes administraciones con la judicatura en el Campo de Gibraltar y con el trabajo que están haciendo los jueces y funcionarios "y doten de los medios para que se siga realizando un mejor trabajo".