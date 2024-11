La mujer que quedó atrapada en su coche durante la DANA en Jerez (Cádiz) se encuentra con los agentes que la salvaron

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

Encarnación, la mujer que tuvo que ser rescatada por la Policía Nacional el 30 de octubre en Jerez de la Frontera (Cádiz) después de que quedase atrapada en su vehículo cuando el agua caída por la DANA cubría la practica totalidad del automóvil, ha visitado la Comisaría para encontrarse con los agentes que la auxiliaron y agradecerles su actuación.

En una nota, la Policía Nacional ha indicado que los agentes no dudaron en lanzarse al agua para llegar al vehículo y rescatar a su ocupante al percatarse de que la mujer era incapaz de abrir la puerta o la ventanilla del coche mientras el nivel del agua continuaba creciendo, amenazando con cubrir el vehículo en su totalidad "en pocos minutos".

Los hechos ocurrieron sobre las 13,45 horas del 30 de octubre en el paso inferior de las vía de alta velocidad entre la avenida de las Olimpiadas y la calle Córdoba de Jerez, donde el vehículo estaba siendo sumergido por la altura que alcanzó el agua ese día, cuando la ciudad sufrió la lluvia torrencial provocada por la DANA, que dejó más de 115 litros por metro cuadrado en menos de seis horas, siendo el registro histórico más elevado en la historia de la ciudad.

La mujer, vecina de la ciudad y enfermera del Hospital Universitario de Jerez, pudo ser rescatada por miembros de la Policía Nacional, con los que ha protagonizado "un emocionante reencuentro", además de agradecerles personalmente su acción y entregarles una carta de agradecimiento. Por su parte, los agentes le han hecho entrega de un ramo de flores y un escudo enmarcado de la unidad.

En la recepción ha estado presente el comisario, Francisco José García Carrasco, así como la inspectora, Eva Romera, jefa de la Brigada de Seguridad Ciudadana.

En la carta, la mujer ha expresado el "horror indescriptible" que experimentó cuando vio que el agua entraba en su vehículo y empezaba a cubrirle sus piernas. "Me invadió una sensación de soledad y desamparo. Atrapada en un lugar del que no había escapatoria, la angustia me llenaba al pensar que estaba a punto de morir, sin que nadie se enterara", ha descrito.

Cuando finalmente llegaron los agentes de la Policía Nacional, "realizando enormes esfuerzos por sacarme de allí", asegura que se sintió "acompañada", poniendo en valor el que "arriesgaran sus vidas" para salvarla haciendo "un esfuerzo sobrehumano" para sacarla de aquella situación. "Sin pensarlo dos veces corrieron hacia mí, sin importarles el peligro por su propia integridad. En ese instante me sentí completamente a salvo, escuchada y acompañada", ha añadido en su misiva.

"Sé que nunca podré agradecerles lo suficiente por todo lo que hicieron. Su dedicación, valentía y compromiso son invaluables. Sé que cada día arriesgan sus vidas para proteger a los ciudadanos y mantener el orden, realizando una labor que no se puede medir ni valorar del todo", ha valorado, agradeciendo de nuevo "su entrega y compromiso diario".