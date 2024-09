La ONCE reparte 640.000 euros Olvera y 175.000 en Algodonales, dos localidades de la Sierra de Cádiz

Francisca Sánchez, vendedora de la ONCE en Olvera.

CÁDIZ, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la ONCE de este jueves ha dejado su mayor premio, con más de medio millón de euros, en Olvera (Cádiz) donde Francisca Sánchez ha vendido la serie agraciada con esa cantidad y otros cuatro cupones premiados con 35.000 euros cada uno, repartiendo así un total de 640.000 euros entre diez vecinos del municipio de la Sierra de Cádiz. Este sorteo también ha dejado otros 175.000 euros en Algodonales.

Según ha indicado la ONCE en una nota, Francisca Sánchez, vendedora desde 2019, tiene su punto de venta ubicado en la Plaza de la Concordia de la localidad gaditana y la semana pasada ya vendió un Rasca del '7 y medio' agraciado con 7.500 euros. "Estoy en shock ahora mismo, temblando", ha manifestado.

Vecina y natural de El Gastor, a Paqui le conocen en todo el pueblo ya que es una de los cuatro vendedores que la ONCE tiene en Olvera. "Me alegro mucho por mis vecinos, que son gente humilde y trabajadora, ojalá les haya tocado a personas que lo necesitan, y también por mis compañeros vendedores, porque es una alegría para todos", ha manifestado la vendedora, que ha añadido que "siempre piensas que la posibilidad está ahí y luego cuando llega (el premio) no te lo crees". "Esto es mucho dinero para el pueblo, se va a notar mucho, seguro", ha afirmado.

El sorteo del 26 de septiembre, que estaba dedicado al Día Marítimo Mundial, también ha dejado otros 175.000 euros en pleno centro de la localidad gaditana de Algodonales, donde José Joaquín Roldán, vendedor de la ONCE desde 2022, vendió otros cinco cupones premiados con 35.000 euros cada uno. El resto de los premios se han repartido entre Cataluña, Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia y la Comunidad Valenciana.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además da 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (seis euros), y reintegro de dos euros a la primera o la última cifra del número premiado.