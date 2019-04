La periodista sevillana Marina Bernal presenta este jueves en un colegio de Chipiona (Cádiz) 'Anónimos Infinitos'

Publicado 22/04/2019 14:47:40 CET

CHIPIONA (CÁDIZ), 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La periodista sevillana Marina Bernal Guerrero presenta este jueves en Chipiona (Cádiz) su libro 'Anónimos Infinitos' a partir de las 21,00 horas en el salón de actos del Colegio F.E.C. Virgen de Regla. El acto, que cuenta con la colaboración de Cultura del Ayuntamiento de Chipiona, la Radio Televisión, y el Colegio F.E.C. Virgen de Regla, tiene entrada libre hasta completar aforo. La conducción la llevará a cabo el director de la emisora municipal de radio, Cristóbal Ruiz.

Durante el encuentro, el profesor y periodista Juan Mellado glosará la figura de Bernal y de su libro de microrrelatos; el periodista y jefe de la sección de Pasarela y Televisión de Diario de Cádiz y periódicos del grupo Joly, Francisco Andrés Gallardo, hablará con la autora, y por su parte, Olga Muñoz y Juan Carlos Sáenz leerán algunos de los microrelatos del libro. Por otro lado, los cantantes Mercedes Gil, Antonio Martín y Nani Florido serán los encargados de poner la nota musical a este entrañable encuentro cercano al 'Día Internacional del Libro'.

'Anónimos Infinitos' es el primer libro publicado de Marina Bernal y contiene cerca de 300 microrrelatos recogidos en 308 páginas, todos basados en historias reales. También los protagonistas son reales y anónimos y han pasado cerca de la autora compartiendo con ella sentimientos, emociones y reflexiones.

La obra ya fue presentada en Sevilla en la Fundación Cajasol con lleno absoluto de más de 300 personas y la correspondiente firma de libros al día siguiente en El Corte Ingles del Duque de la misma localidad. Asimismo, fue comentado con los lectores el viernes 8 de marzo en la librería Verbo de la calle Sierpes de Sevilla, coincidiendo con el Dia Internacional de la Mujer.

PRESENTE EN LA FERIA DEL LIBRO DE SEVILLA

Por otra parte, será presentado el próximo 31 de mayo en la Carpa Central de la Feria del Libro de Sevilla en Plaza Nueva, contando para ello con el periodista de la Cadena Ser y Radio Sevilla, Salomón Hachuel y también en las Ferias del Libro de Cádiz, Tomares y Mairena del Aljarafe.

La autora de 'Anónimos Infinitos' ha desvelado que "todas las breves historias que se relatan en este libro son reales, con protagonistas reales y hechos reales. Tengo la suerte de que muchas personas me hagan partícipe de sus deseos, de sus sentimientos, de sus vidas y luego me gusta describirlos respetando su intimidad y la confidencialidad. Lo cuento, pero la mayoría de las veces no los identifico, por eso forman parte de estos 'Anónimos Infinitos'".

El libro cuenta con la introducción de la cantante Isabel Fayos, el escritor Francisco Gallardo y los periodistas Paco Correal, José Vicente Dorado, Manuel Contreras, María Jesús Pereira, Juan Mellado y Manuel Capelo. Asimismo, las fotografías que contiene son de Manuel Olmedo en la portada, Irene Vélez y la propia autora.

Bernal se ha definido como "una persona esperanzada y muy optimista" y considera que "en estas páginas reflejo mi forma de pensar, de sentir y de ver la vida". En este libro, según la propia autora, "aparece la vida; el dolor, la alegría, la pena, la amistad, el amor y el desamor, la traición, el desengaño y siempre la esperanza".

Marina Bernal Guerrero es sevillana, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Complutense de Madrid y lleva ejerciendo como periodista en prensa, radio, televisión y medios digitales desde hace treinta años. Muy vinculada a la localidad gaditana de Chipiona, también es fotógrafa y ha presentado numerosos actos sociales y culturales.

El libro ha sido editado por Sevilla Press Ediciones e impreso por Liberis y puede adquirirse en la Librería Central de Chipiona, en todas las librerías de España, en Amazon o a través del correo electrónico anonimosinfinitos@gmail.com.