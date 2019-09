Picardo y el alcalde de La Línea no prevén una situación "tan dramática" como plantea el informe del Brexit duro

Actualizado 13/09/2019 13:29:44 CET

GIBRALTAR, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro Principal de Gibraltar, Fabian Picardo, y el alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz), Juan Franco, coinciden en asegurar que la situación, en caso de que se produzca un Brexit duro, "no va a ser tan dramática" como lo reflejado en el informe hecho público por el Reino Unido.

En este sentido, Picardo, en declaraciones a los periodistas tras un encuentro con el alcalde linense, ha explicado que no cree que se produzca la situación tan dramática "por una razón simple, y es que la información en relación a Gibraltar del informe es proporcionada por el gobierno de Gibraltar antes del 29 de marzo ante la posibilidad de una salida abrupta, luego May mueve la posición y cuando hay un cambio de gobierno en Gibraltar se identifican las cosas que se habían visto problemáticas para que tuvieran soluciones, y esas soluciones ya están preparadas".

Así, el ministro Principal de Gibraltar ha asegurado que "esa situación se ha actualizado, pero todavía no se ha filtrado o publicado, el nuevo informe no va a ser tan dramático, pero no quiere decir que el Brexit duro vaya a ser fácil, sino que es una cosa mala y debemos evitarlo por todos los medios posibles".

"La realidad es que en una frontera hay colas cuando queremos que haya colas, porque se puede agilizar un paso fronterizo de una manera más ágil de lo que es ahora", ha afirmado Picardo, que ha explicado que decidieron trasladar esa probabilidad de las horas de espera en la frontera para el informe del Gobierno "porque esas son las retenciones que se vivieron estando en la UE cuando Margallo era ministro".

"El trabajador o el ciudadano de a pie no se va a encontrar en una situación semenjante a la del 69 o el 82 o el 84, en el mundo del siglo XXI los políticos tiene que agilizar el libre movimiento de personas", ha añadido.

Por su parte, Juan Franco ha afirmado que "ese informe era un tanto alarmante con una previsión la más catastrófica posible, pero estamos seguro que no se va a cumplir esa predicción, y lo más importante es que habría planes de contingencia previstos por nuestra parte".

NO AL BREXIT

El ministro Principal de Gibraltar ha insistido en que "hay que mandar un mensaje que aquí no queremos el Brexit", ya que ha asegurado que "el duro es el peor, aunque todos son malos para Gibralar y La Línea".

Para Picardo, "en un Brexit duro todos tenemos responsabilidad, la responsabilidad de ser generosos, hay que pensar en particular en la sociedad, en los trabajadores y en intentar que aquellos que no tienen la culpa de esto sean los que paguen la cuenta".

"Vamos a tener que pensar en lidiar un Brexit duro o uno pactado, pero no queremos ninguno en Gibraltar sea pactado o no", ha manifestado Picardo, que no obstante, ha asegurado que "Gibraltar lo superará eso, porque lo que no puede destruirte te hace más fuerte".

En este sentido, y en relación con los 50 años del cierre de la frontera, Picardo ha señalado que "lo que enseña el cierre de la frontera es que podemos vivir incluso como una pequeña isla, aunque eso no puede ser el futuro. Sería una cosa muy difícil socioeconómicamente un Brexit duro".

BUEN ENTENDIMIENTO

Por su parte, el alcalde de La Línea ha afirmado que en el encuentro han estado tratando los temas relacionados con el Brexit y las repercusiones que van a tener para las empresas y para los trabajadores. "Seguimos con la buena línea de entendimiento y cordialidad, como no puede ser de otra forma, y trabajando en conjunto para darle soluciones a los problemas que tenemos sobre la mesa", ha manifestado Juan Franco.

Además, el alcalde linense ha transmitido un "mensaje de tranquilidad", porque "se está trabajando, quedan muchas cosas por decir y esperemos que cuando llegue el momento todos los preparativos estén finiquitados y la situación siga siendo lo más normal posible".