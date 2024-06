La Policía Local de El Puerto (Cádiz) decomisa un centenar de prendas falsificadas en Valdelagrana

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de El Puerto de Santa María (Cádiz) se han incautado en los últimos días en controles dispuestos en Valdelagrana de un centenar de prendas falsificadas, sobre todo textiles y en su mayoría de equipos de fútbol españoles e internacionales, así como polos de reconocidas marcas de prestigio.

En una nota, el Ayuntamiento ha recordado que el pasado fin de semana se celebraba en Valdelagrana el Mercadillo de las Noches Mágicas de San Juan y la tradicional Hoguera, por lo que la afluencia masiva de público estaba garantizada y los vendedores de este tipo de mercancía acuden a comerciar con estos productos falsificados.

En este sentido, el Ayuntamiento ha indicado que la Policía Local ha intensificado sus actuaciones para la prevención de la falsificación de productos puestos a la venta de manera ambulante y sin las preceptivas licencias en el término municipal.

Por su parte, el teniente de alcalde de Seguridad y Policía Local, Jesús Garay, ha apuntado "la importancia de no colaborar en la compra de este tipo de productos, ya que no están sometidos a ningún control de calidad y no cuentan con las pruebas textiles de idoneidad reglamentadas por Ley, además del quebranto económico para los propietarios de sus derechos".