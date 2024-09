El PP de Cádiz advierte del aumento de la criminalidad en la provincia un 15% en los últimos seis años

CÁDIZ, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP de Cádiz ha advertido del aumento de la criminalidad que se ha registrado en la provincia en los últimos años "con el Gobierno de Pedro Sánchez", de forma que desde 2018 las infracciones penales han incrementado un 15,42% y un 20% a nivel nacional .

En una nota, la diputada nacional del PP, Macarena Lorente, ha mostrado su preocupación "por el desastre que supone la gestión de un Gobierno que está a los suyo y no atiende lo que realmente preocupa a los ciudadanos como es la seguridad". "Nuestro país es ahora más inseguro y se está produciendo un aumento continuado de la criminalidad, alcanzando en el primer semestre de 2024 una tasa de 51,7 infracciones penates por cada 1.000 habitantes", ha añadido.

Lorente ha señalado como ejemplo del incremento de las estadísticas en la provincia los datos referentes a la violencia de género en donde, según el Sistema de Seguimiento Integral en casos de Violencia de Género (Viogen) los casos han aumentado más de un 59% desde 2018. "La gestión en materia de violencia de género no funciona como debiera y es necesaria la implicación de toda la sociedad en la lucha contra ella, pero además hacen falta medios para garantizar la atención y seguridad de las víctimas", ha añadido.

En este sentido, ha criticado que frente a los 29.424 casos que hay en la provincia, las unidades de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para casos de violencia de género cuentan sólo con 131 (90 de Policía Nacional y 41 de Guardia Civil) por lo que "cada agente debe atender en su turno de trabajo a una media de más de 500 víctimas".

La diputada del PP ha puesto en cuestión la "nefasta gestión de ministro Marlaska, en especial con la provincia de Cádiz que sigue mirando hacia otro lado como si la cosa no fuera con él, no sólo en la lucha contra el narcotráfico que tanto nos afecta sino también en materia de seguridad en general".

En materia de personal de Policía Nacional y Guardia Civil ha apuntado que las plantillas no se actualizan desde hace 20 años y en la actualidad falta casi medio millar de agentes para completar los puestos de trabajo asignados a las comisarías y cuarteles. En concreto, a fecha de junio pasado estaban vacantes 175 plazas en el CNP y otras 206 en Guardia Civil a los que se une otro centenar de agentes de baja o en comisión de servicio, ha afirmado la diputada del PP, que ha añadido que se necesitan "más policías y guardias civiles y no sólo refuerzos puntuales".

Igualmente, ha subrayado que "no sólo no se está poniendo los medios humanos, tampoco se están dando a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los medios materiales necesarios, para que puedan luchar contra la delincuencia". "Se niega declarar a la provincia de Cádiz como zona de especial singularidad para que se puedan adoptar medidas urgentes en caso de necesidad y para situaciones concretas y no se refuerza su autoridad, algo que Gobierno ha votado en contra hasta en nueve ocasiones", ha concluido.