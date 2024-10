La presidenta de la FEMP estima que "sólo el 10%" de las ciudades "tienen problemas de desbordamiento turístico"

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz) y presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo, ha asegurado que por los datos que manejan "solamente un 10% de los ayuntamientos españoles tienen un problema de desbordamiento turístico", lo que supone que el otro 90% no tienen ese problema por una llegada "masiva" de visitantes.

En un desayuno informativo de Europa Press Andalucía en colaboración con la Fundación Cajasol celebrado en Jerez, la presidenta de la FEMP ha apostado por crear "un marco" que "de alguna manera ordene pero no imponga a cada ayuntamiento" porque "la realidad es distinta" para cada uno de ellos.

En ese sentido, ha argumentado que "hay que escuchar" a los distintos ayuntamientos españoles para ver qué planteamientos hacen, entendiendo que "la realidad" de su ciudad, de Jerez, "no tiene nada que ver" con la realidad de Cádiz, Marbella, Chiclana o Vigo.

Como ha sostenido, desde su posición como alcaldesa y presidenta de la FEMP "cree profundamente en la autonomía local" y cada ciudad dentro de su marco competencial "debe tomar las mejores decisiones", en referencia a la ordenanza que se plantea desde el Ayuntamiento de Jerez para regular todo lo que tiene que ver con las viviendas turísticas y que no es algo que deban replicar en otros lugares basandose en que las distintas realidades de cada municipio.

En relación a la posible implantación de una tasa turística, desde la FEMP su presidenta ha recordado que en el pasado congreso del Instituto de Calidad Turística celebrado en Jerez se apostó más por establecer un "IVA turístico" como alternativa a la tasa, que "puede permitir que los ayuntamientos que recibimos turistas en una cantidad importante podamos tener una financiación adicional que nos permita abordar o soportar la prestación de esos servicios públicos multiplicados por 100, por 200 o por 400".

En palabras de García-Pelayo, el Gobierno de España y el Ministerio de Hacienda "tiene capacidad perfectamente para distinguir la fuente o el origen de un IVA determinado", en este caso, el que se recaude del turismo, que después "revierta" a los ayuntamientos "con unos criterios lógicos y razonables". "Evidentemente no va a revertir todo y no de la misma manera a todos los ayuntamientos, porque el mismo problema de llegada de turistas no lo tiene Jerez como lo pueda tener Palma de Mallorca".

Así, ha establecido que "hay alternativas" a la llamada tasa turística.