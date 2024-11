El PSOE acusa a la Diputación de Cádiz de no apoyar al Gobierno en las negociaciones sobre Gibraltar

CÁDIZ 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en la Diputación de Cádiz ha acusado al gobierno de la Institución Provincial, formado por PP y La Línea 100x100, de no apoyar al Gobierno central central en las negociaciones que se vienen desarrollando entre el Reino Unido y la Unión Europea sobre Gibraltar, que "permitiría crear una zona de prosperidad compartida de la que se beneficien los 300.000 habitantes de la comarca y del Peñón de Gibraltar".

En una nota, la diputada provincial del PSOE, Ana Ruiz, ha lamentado que en el Pleno de la Diputación no se haya aceptado una enmienda de adición presentada por el PSOE a una proposición del grupo La Línea 100x100 en la que se reclaman una serie de medidas para paliar los posibles consecuencias negativas del Brexit en el municipio de La Línea. La enmienda socialista planteaba que desde Diputación se respaldara al Gobierno en las negociaciones para alcanzar un acuerdo que permita crear una zona de prosperidad compartida.

No obstante, el Grupo Socialista, a pesar de que no se aceptó la enmienda, ha votado a favor de la proposición, aunque ha reprochado al representante de La Línea 100x100, Javier Vidal, su "actitud sumisa con su socio de gobierno en la Diputación y en la Mancomunidad, el PP, que no ha respaldado ni en el Congreso ni en el Senado al Gobierno central en unas negociaciones de las que depende el futuro no solo de La Línea, sino del conjunto de la comarca del Campo de Gibraltar".

Ruiz ha recordado que el ministro Albares se ha reunido hasta en cinco ocasiones con los alcaldes del Campo de Gibraltar y que el pasado mes de junio, además, visitó La Línea y se reunió con su alcalde, con representantes del Grupo Transfronterizo y de la Asociación de Trabajadores Españoles en Gibraltar, "lo que evidencia que el Gobierno es muy consciente de que La Línea es probablemente el municipio europeo más afectado por el Brexit".

Por ello, la diputada provincial ha recriminado a La Línea 100x100 que acuse por igual a todas las administraciones de promesas incumplidas con la ciudad de La Línea. En este sentido, ha asegurado que el Gobierno central "viene trabajando desde el año 2018 para ejecutar las inversiones previstas en el Plan Integral del Campo de Gibraltar y por alcanzar un acuerdo que haga posible una Zona de Prosperidad Compartida".

"El Brexit es el peor ejemplo del nacionalismo y el localismo mal entendido, y parece que en esta moción hay poca solidaridad hacia los posibles efectos del Brexit en el resto de la comarca", ha manifestado Ana Ruiz que ha instado al representante de La Línea 100x00 a que reprochara al PP que mantenga "la política de tierra quemada que siempre practica en un asunto de Estado como es el acuerdo sobre Gibraltar".

Ana Ruiz ha afirmado que la Junta de Andalucía "no ha puesto en marcha ni una sola de las 112 medidas para hacer frente a los efectos del Brexit". "Juanma Moreno en estos cinco años solo se ha reunido una vez con los alcaldes de la comarca, para hacerse una foto, cuando parecía que el acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea era inminente", ha afirmado.

La diputada socialista ha señalado que en aquel acto "Juanma Moreno reconoció que el Campo de Gibraltar necesitaba de 'un sólido plan de inversiones' de todas las administraciones públicas para afrontar los problemas que tiene de empleo, seguridad o de infraestructuras, pero las inversiones que son competencia de la Junta siguen sin aparecer en los Presupuestos de 2025".