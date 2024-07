El PSOE afea recuperar el nombre de Estadio Carranza y asegura que incumple "claramente" la Ley

CÁDIZ, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres, ha mostrado su criterio tras el anuncio realizado este sábado por parte del Ayuntamiento de la ciudad de cambiar el nombre del Estadio Nuevo Mirandilla, donde el Cádiz CF disputa sus partidos de local, por el de Carranza, y ha asegurado que esta nueva denominación incumple "claramente" la Ley de memoria democrática estatal y autonómica.

En un comunicado, Torres ha afirmado que el hecho de ponerle el nombre 'Estadio Carranza' incumple "claramente" ambas normativas, por lo que el Ayuntamiento "incurriría en una ilegalidad" si se lleva a término esta modificación. En esta línea, ha afirmado que, para el PSOE, son leyes de gran importancia, y que "vienen a garantizar que no se den pasos atrás en esta materia".

Torres reprocha también que el alcalde, Bruno García, "solo intenta tapar su incapacidad para la gestión, al no ser capaz de hacer nada de provecho para los gaditanos y las gaditanas", y ha afeado que "está repitiendo los mismos errores que cometió José María González, al montar un 'show' con el cambio de nombre de calles, hace unos meses, y hoy con el cambio de nombre del estadio".

"La ciudad está en un estado de suciedad y abandono en el que no estaba desde hace años y el alcalde está centrado en temas que él mismo calificaba de secundarios", ha señalado Torres, que también ha criticado que sea "una prioridad" este asunto "en lugar de sentarse, por ejemplo, con los vecinos del Cerro del Moro o de darles una solución a los trabajadores del aparcamiento del Campo de las Balas".

Para el portavoz socialista, García sigue inmerso en los "bandazos continuos y sin saber dónde está de pie". "Hace poco más de un mes decía que este asunto no era una prioridad y ahora inicia el expediente", ha apuntado Torres, quien ha lamentado que en 14 meses el alcalde "no haya sido capaz de anunciar nada relativo al pliego de transporte urbano o el de mantenimiento urbano, al igual que sigue mirando hacia otro lado ante la paralización de Valcárcel, el nuevo hospital o la Ciudad de la Justicia". "Con esta forma de actuar no hace más que demostrar a qué se debe la tremenda decepción que tiene la ciudadanía con él", ha aseverado Torres.

El edil también ha hecho alusión a "una instalación deportiva prioritaria para la ciudad como es el pabellón Portillo, sobre el que el alcalde ha sido incapaz de sacar hacia adelante la primera licitación de redacción del proyecto, pero parece que es más importante iniciar el expediente de cambio de nombre del estadio en lugar de poner todos sus esfuerzos en la cantidad de licitaciones y pliegos pendientes que tiene Ayuntamiento para mejorar el día a día de los gaditanos".

Para finalizar, el portavoz del PSOE ha vuelto a explicar cuál es el posicionamiento de su formación en cuanto al nombre del estadio, "llevamos años defendiendo que se deben vincular los nombres de las instalaciones deportivas de la ciudad a marcas comerciales y que el dinero que se genere de estas operaciones se destine íntegramente al deporte base de la ciudad".

RECUPERACIÓN DEL ANTERIOR NOMBRE

El cambio de nombre, según informa el Ayuntamiento y lo ratifica el propio Cádiz, viene motivado a propuesta de la entidad futbolera, que ha solicitado mediante un escrito la nueva denominación. Ahora, el Ayuntamiento va a iniciar el proceso administrativo para que el recinto recupere parcialmente su anterior nombre, ya que, en la etapa del Gobierno local de Jose María González 'Kichi', se retiró la denominación de Estadio Manuel de Carranza por el de Nuevo Mirandilla.

El club cadista argumenta en el escrito enviado al Consistorio que el nombre Carranza "aúna de manera mayoritaria la identidad y la memoria colectiva del cadismo" y reúne "todos los requisitos legales para proceder al cambio de denominación".