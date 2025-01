El PSOE anuncia actos de protestas en la Janda por el "estado deficiente" del Hospital de Vejer (Cádiz)

CÁDIZ 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSOE de Cádiz y portavoz en Diputación, Ana Carrera, junto al portavoz del PSOE en Barbate, Javier Rodríguez, y el parlamentario andaluz Rafael Márquez han reclamado a la Junta de Andalucía "que dote de más personal y más recursos" al Hospital de Alta Resolución (HARE) de Vejer y han anunciado que realizarán actos de protestas en la comarca de la Janda.

En este sentido, según han indicado en una nota, han acordado "pasar a la acción "por el empeoramiento de la situación", de manera que elevarán a los plenos de ayuntamientos, Diputación y Parlamento andaluz, una moción para "exigir al SAS que responda y cumpla con las expectativas ciudadanas creadas en torno a dicha infraestructura y la dote de un presupuesto que permita su funcionamiento a pleno rendimiento".

Carrera ha advertido sobre la "merma en recursos que ha ido, incoherentemente, acompañada de un aumento en hasta un 20 por ciento de los usuarios procedentes de otros municipios". "El PSOE a todos los niveles va a estar o va a seguir estando en la reivindicación de que el modelo público sanitario no puede seguir desmantelándose y vamos a aprovechar cada uno de los espacios institucionales y allí donde veamos oportunidad para trasladar la voz de los ciudadanos", ha afirmado.

Para la dirigente provincial del PSOE, "el HARE es un ejemplo de unas instalaciones magníficas que quisieran muchos otros territorios y se trataba de un hospital donde el paciente iba a llegar en el mismo día, y se iba a ir a su casa con todas las pruebas hechas, pero resulta que por falta de personal eso ya no ocurre".

"Queremos acompañar a la ciudadanía en cada una de esas reivindicaciones que en las próximas semanas se van a llevar a cabo, como viene ocurriendo en mucho de nuestros pueblos en las puertas de los centros de salud o de los hospitales como el de Puerto Real para demandar más personal médico y más recursos", ha indicado Carrera.

El objetivo es defender que "las políticas públicas sanitarias son una prioridad porque no hay mejor forma de garantizar la igualdad de oportunidades", ha añadido Carrera, que ha exigido al presidente de la Junta que "no derive ni un recurso público más a la privada, porque no tiene sentido pudiendo dotar a un centro público como el HARE para cubrir a la comarca de la Janda".

Por su parte, Rodríguez ha hecho hincapié en la importancia de llevar a cabo esta estrategia sanitaria a todos los niveles "unificando todos y cada uno de los elementos políticos, sobre todo para dar respuesta a esa demanda que nos hacen los vecinos".

"No es normal la situación tan caótica que tenemos actualmente en nuestra comarca de la Janda, y hay otras cuestiones como el transporte que también vamos a reclamar a la Junta porque tiene competencia exclusiva", ha señalado para incidir en la denuncia que hacía los sindicatos sobre "los contratos en precario que se están haciendo, la no reposición de profesionales en las bajas o los periodos de vacaciones como ha pasado en las Navidades".