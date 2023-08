PSOE de Cádiz pide "cordura" para que el conflicto pesquero con Gibraltar no "enturbie" las negociaciones sobre la Verja

ALGECIRAS (CÁDIZ), 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha pedido "cordura" a los protagonistas de la mesa de negociación, tanto a Gibraltar, Reino Unido y España, para que "los pequeños incidentes" ocurridos en este mes de agosto "no enturbien las buenas expectativas de acuerdos que existían" para el desmantelamiento de la Verja, en alusión al conflicto actual entre el Peñón y los barcos pesqueros andaluces.

En declaraciones a los periodistas, Ruiz Boix ha esperado que ambos países "alcancen el acuerdo para que tengamos una zona de prosperidad compartida en tierra y en el mar", al entender que "no hay sector pesquero en Gibraltar" y, por tanto, "esas aguas las pueden disfrutar el sector pesquero español del Campo de Gibraltar o del conjunto de la provincia de Cádiz".

En ese sentido, ha expuesto que esta zona de prosperidad compartida traerá consigo que el sector de la pesca "se pueda favorecer de las aguas y no entrar siempre en conflictos de si las aguas son jurisdiccionales de una parte o de otra".

Además, el líder socialista en la provincia ha defendido la propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores, con la "queja formal" emitida por el ministro Albares ante la embajada del Reino Unido.

Ruiz Boix ha asegurado que esa zona de prosperidad compartida "no sólo es en tierra" y "no sólo debe resolver los problemas de una frontera cuyo reto desde el acuerdo de Nochevieja del 2020 es el de desmantelarla y que no exista".

"Queremos pedir cordura y que haya una negociación que piense en los más de 300.000 habitantes que suman los ocho municipios del Campo de Gibraltar y de la ciudad del Peñón, para que lo que se soñó en los acuerdos de Nochevieja del 2020, fructifique y veamos de una vez por todas lo que nunca hemos soñado los vecinos y vecinas del Campo de Gibraltar: una verja desmantelada y una frontera inexistente", ha manifestado Ruiz Boix.

Sobre esto, ha apuntado a que el fin de la Verja traerá "mayor conciliación, mejores relaciones familiares, de amistad, económica y de empleo entre el Peñón y esta comarca campogribaltareña". "Han pasado más de tres siglos y es bueno que haya esa vecindad que permita resolver los problemas de los vecinos y de las vecinas del conjunto de Gibraltar y de los ocho municipios del Campo de Gibraltar", ha concluido.