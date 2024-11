El PSOE presentará enmiendas a los presupuestos con partidas que "evidencian el olvido de la Junta hacia Cádiz"

CÁDIZ 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, junto a la parlamentaria andaluza, Irene García, han realizado un análisis de la incidencia de los "decepcionantes" presupuestos andaluces para la provincia en el que han destacado la baja ejecución de las partidas destinadas a Cádiz, que "apenas supera un 20 por ciento, ya que se han dejado sin ejecutar 332,9 millones de euros". Así, han anunciado una batería de enmiendas con partidas que "evidencia el olvido de la Junta hacia Cádiz".

"Anunció una oficina de aceleración de proyectos pero a la luz de los datos, Antonio Sanz se ha convertido en una rémora para que en la provincia algo salga adelante", ha afirmado Irene García, que ha compartido con Ruiz Boix que "todos los años venden los presupuestos como históricos y después se quedan en nada, todos los años hay una lista de Reyes y hablan de actuaciones que a día de hoy están sin ejecutar".

En una nota, Ruiz Boix ha recordado los programas electorales del PP en 2018 y 2022 para aludir a los "innumerables compromisos incumplidos" con la provincia de Cádiz, lamentando especialmente que "haya cero euros en el capítulo de inversiones para carreteras". Así, el líder del PSOE ha ido enumerando actuaciones que han quedado fuera de las cuentas "una vez más", como el desdoble de la Arcos-Antequera, la A-471, la carretera de Jimena o un plan integral de reforma de la A-381.

El dirigente socialista ha extendido esa "falta de compromiso" a proyectos de la ciudad de Cádiz como por ejemplo Valcárcel, "que aún no sabemos a qué quieren dedicar el edificio". A este respecto, García ha apuntado que "mientras Juanma Moreno te miente, Bruno y Almudena consienten". "Esta actitud de indolencia del Gobierno de la Junta hacia la capital, se demuestra según ambos responsables políticos, en lo que sucede con el hospital de Cádiz o la Ciudad de la Justicia", ha añadido.

Ambos también ha coincidido en destacar las promesas en torno al Centro de Fabricación Avanzada donde, según Ruiz Boix, "al principio generaron conflicto respecto a su ubicación y llevan seis años pintando cuantías pero no llegan a abrirlo". Por su parte, García ha reprochado al PP que "sean muy rápidos para hacer contrataciones a dedo como sucede en el SAS y qué torpes para sacar adelante el equipamiento del edificio y proceder a una apertura que anuncian todos los finales de año pero nunca se produce".

Para Ruiz Boix, con estos presupuestos "se corrobora la hoja de ruta de Juanma Moreno, que es dilapidar servicios públicos con privatizaciones en la sanidad pública y externalizaciones para desviar recursos públicos a los mismos amigos del PP Sociedad Anónima, o también en educación al promover la creación de universidades privadas y dejar en manos también del capital privado la FP".

"Las cuentas son una oportunidad perdida para apoyar a sectores claves y estratégicos que crean empleo", ha afeado Ruiz Boix para señalar que "no hay partidas claras en políticas activas dirigidas a combatir el desempleo en la provincia, ni tampoco han ejecutado los planes de empleo transferidos vía PGE por parte del Gobierno de España".

Por su parte, Irene García ha explicado que "son unos presupuestos tramposos, uno de los menos provincializados porque no quieren que podamos desmenuzarlos y no concretan nada". "Además, agrandan la brecha de desigualdad con una bajada de 158 millones en inversiones porque ya no figura la ITI", ha añadido.

A su juicio, "no es un problema de financiación sino de nula gestión", ya que, según ha asegurado, "Andalucía recibe ahora del Gobierno de España el triple de lo que recibía en 2018 con Rajoy". "El problema reside en que solo ejecutan lo que más les gusta, como los regalos fiscales que hacen al dos por ciento de la población más rica, la propaganda institucional donde cumplen al 99 por ciento, las privatizaciones, el gasto farmacéutico y la educación concertada", ha añadido.

Para Irene García, "no tienen disimulo y pintan su modelo en los presupuestos, sus prioridades, como destinar solo el siete por ciento a la sanidad pública frente al 18 por ciento de fondos que van a parar a manos privadas".

Por todo ello, han anunciado que desde el PSOE de Cádiz van a elaborar una batería de enmiendas que "rediseñen las cuentas que necesita la provincia para avanzar en su desarrollo económico y social, porque las actuales evidencian que el gobierno de la Junta se ha olvidado una vez más de Cádiz".