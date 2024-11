El PSOE reclama un pacto que garantice la viabilidad de los centros de personas con discapacidad en Cádiz

CÁDIZ 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha participado en la concentración convocada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) en la plaza de San Juan de Dios de Cádiz para reclamar una financiación que garantice la viabilidad de los centros que atienden a las personas con discapacidad en la provincia.

En la concentración han estado cargos institucionales y orgánicos del partido socialista como la secretaria de Organización, Ana Carrera, el portavoz municipal en Cádiz, Oscar Torres, el portavoz en Medina, Juan María Cornejo, o los diputados provinciales Mariloli Varo, Carmen Collado y Ángel González, entre otros.

Según ha indicado el PSOE en una nota, la parlamentaria andaluza por Cádiz, Irene García, ha anunciado que el Grupo Socialista lleva al próximo Pleno de la Cámara andaluza una moción sobre Dependencia en la que se incluyen puntos para respaldar las reivindicaciones de los colectivos que atienden y cuidan a las personas con discapacidad.

El PSOE busca un Pacto social para mantener el Sistema de ayudas y conciertos de estos centros, ha explicado García, que ha advertido de que "las revindicaciones no son nuevas, ya que vienen avisadas desde hace algunos meses, cuando el presidente de la Junta de Andalucía les dijo que están hasta el tope de la financiación y que por lo tanto no podía garantizar la sostenibilidad de todos los centros de discapacidad".

"El grupo parlamentario socialista el jueves próximo será la segunda vez que eleva al Parlamento andaluz la petición de un acuerdo para que mayoritariamente con todas las fuerzas políticas seamos capaces de llegar a un pacto que garantice la sostenibilidad de los centros", ha recalcado Irene García.

Asimismo, ha lamentado que "desgraciadamente, la presentación de los presupuestos que se conocieron hace prácticamente unos días evidencia que no hay voluntad por parte del presidente de la Junta de Andalucía de garantizar esa viabilidad".

En este sentido, García ha señalado que "en las cuentas andaluzas no se llega a ese once por ciento que reclaman las entidades para que al menos puedan cubrir todos los gastos y se pueda garantizar que con dignidad se prestan los servicios necesarios, sino que no hay ni un céntimo de euro más para garantizar más prestaciones que permitan ampliar los conciertos en todos cada uno de los centros".

"Esta concentración que se ha repetido en todas y cada una de las provincias andaluzas es una llamada de atención para que el Estado del Bienestar no se caiga" porque "desgraciadamente vemos que no está dentro de las prioridades del gobierno de la Junta de Andalucía y por tanto hoy en la calle el mundo de la discapacidad, ha tenido que salir en primera línea para defender sus derechos", ha concluido.