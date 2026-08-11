La Real Academia Hispanoamericana celebra este miércoles en Cádiz capital una charla previa al eclipse solar

Gafas para observar el eclipse solar del miércoles 12 de agosto. - David Zorrakino - Europa Press

CÁDIZ 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Real Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras, presidida por Enrique García Agulló, ha organizado para este miércoles 12 de agosto desde de las 19,00 horas, una charla en la Casa de Iberoamérica en la ciudad de Cádiz, que será previa a la observación del eclipse solar esa misma tarde.

Los asistentes a esta charla recibirán gafas protectoras facilitadas por la Delegación Municipal de Comercio a través de Multiópticas, de la asociación Cádiz Centro Comercial Abierto, según ha indicado el Ayuntamiento de Cádiz en una nota.

La breve charla tendrá lugar en la Sala Florencio del Castillo a cargo del tesorero de esta entidad y ex director del Real Observatorio Astronómico de la Armada, el capitán de navío Antonio Pazos García.

Sobre las 19,30 horas los asistentes saldrán por la puerta de la Casa de Iberoamérica que da al Paseo del Vendaval, desde donde se podrá ver de pie este eclipse solar, cuyo comienzo está previsto sobre 20,39 horas, máxima ocultación del sol.

El aforo de esta actividad será de unas 150 personas como máximo.

En la provincia de Cádiz el eclipse tendrá una visibilidad parcial de entre el 93 y 92%. No será hasta el 2 de agosto de 2027 cuando la costa de Cádiz sea punto esencial de observación del eclipse total que se espera, con un 100% de porcentaje de oscurecimiento en varios puntos costeros.