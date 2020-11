Salud ve que la incidencia de covid en El Gastor y Alcalá del Valle (Cádiz) está disminuyendo y hay evolución favorable

CÁDIZ, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada territorial de Salud y Familias de la Junta en Cádiz, Isabel Paredes, ha mantenido un encuentro por videoconferencia con los alcaldes de El Gastor y Alcalá del Valle, María Isabel Moreno y Rafael Aguilera, respectivamente, con el objetivo de despejar las dudas e inquietudes en torno al covid-19 en estas localidades serranas. Paredes ha informado de que la "radiografía permanente" que desde Salud se hace de la situación indica, a día de hoy, que la incidencia en ambos municipios "está disminuyendo y hay una evolución favorable".

Según ha indicado la Junta en una nota, han matizado que las tasas de incidencia no son el único criterio epidemiológico, recordando que, en el caso de estos municipios, son altas porque sus poblaciones son muy reducidas, por lo que han insistido "que hay que mirar también las ratios y ambas, tasas y ratios, ponerlas en su contexto".

Paredes ha manifestado su felicitación y agradecimiento a los alcaldes de ambos municipios por el comportamiento de sus poblaciones en cuanto al cumplimiento de las medidas de prevención del coronavirus.

Atendiendo a la demanda de la alcaldesa de El Gastor sobre la realización de un cribado en su municipio, los técnicos de Salud Pública han explicado que estos se asignan en función de unos criterios epidemiológicos que incluyen la tasa de incidencia, pero no es el único. Hay otros como la edad de la población, la presencia de residencias de mayores o la situación de los centros hospitalarios de la zona.

Así, han indicado que a fecha de hoy, esta población no reúne los requisitos para la realización de un cribado, el cual han recordado que es una "foto fija" de un determinado momento en un segmento de la población, y que no es la única medida de la Consejería de Salud y Familias para combatir la pandemia.

En cuanto a la petición de más recursos sanitarios para el centro de salud hecha por el alcalde de Alcalá del Valle, la delegada ha recordado que "en la lucha contra la pandemia hay trabajadores que no se ven en los centros sanitarios pero son los que apoyan a los profesionales de atención primaria". Así, se ha referido a los epidemiólogos y a los rastreadores (propios del sistema sanitario público y militares), que en el caso de la Sierra ha duplicado sus efectivos desde el principio de la pandemia; a los refuerzos de los 'call center' y de Salud Responde; a la app de rastreo que permite mantener un control y seguimiento de los casos positivos; y a la Red Alerta de Salud Pública que monitoriza al instante la situación epidemiológica en Andalucía.

Además, la próxima semana se incorporará a la provincia un camión itinerante con capacidad para realizar entre 400 y 500 test diarios y que se desplazará a los municipios que los criterios epidemiológicos así lo indiquen, según ha señalado.

No obstante, la delegada territorial se ha comprometido a trasladar al gerente del Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra, de la que dependen estas dos poblaciones, aquellas necesidades asistenciales para que se estudien, aunque haciendo especial hincapié en que "no tenemos límite para las contrataciones, pero en una situación en la que no hay profesionales que contratar".

Por último, la delegada ha vuelto a mostrar su disposición para solucionar y trasladar a su Servicio de Salud Pública cuantas dudas tengan estos regidores, así como otros de la provincia, sobre esta pandemia "en la que lo importante es que estemos codo con codo, desde la lealtad institucional, por el bien de la ciudadanía".