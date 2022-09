Sanz alaba la coordinación en el accidente del OS35 y sigue abogando por realizar un protocolo actuación

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha alabado la coordinación entre administraciones y personal que ha actuado desde que se produjo el accidente del buque OS 35 en Gibraltar, frente a la costa de La Línea de la Concepción (Cádiz) y ha vuelto a abogar por la realización entre todos de un protocolo de actuación para estos casos desde un "diálogo sereno, constructivo, positivo y sin confrontaciones".

En declaraciones a los periodistas, Sanz ha señalado que durante todos estos días ha estado en contacto con el alcalde de La Línea, Juan Franco, al que le había pedido ir para ver in situ la situación, "porque cuando uno viene se evalúan mejor las cosas".

Así, el consejero de Presidencia ha agradecido a todos los dispositivos que han actuado en todo momento "de manera unida y colectiva" ante lo que era un riesgo de contaminación y un peligro para la zona de playa, del puerto, pesquera, portuaria e incluso para la población.

"La actuación de las administraciones en este caso ha sido muy positiva", ha afirmado Sanz, que ha alabado "esa voluntad de coordinación plena, que creo que es lo que esperan los ciudadanos, que no haya ideología ni partidos, sino toma de decisiones".

Además, ha añadido que "hay unos profesionales y voluntarios que están preparados y son una garantía para la seguridad de Andalucía, con el papel de Salvamento Marítimo, así como instituciones como Guardia Civil o la Dirección de la Marina Mercante".

Sanz ha reconocido también la labor de los técnicos municipales, de Protección Civil, Policía Local y "de manera muy esencial de la presencia permanente del equipo del Grupo de Emergencia de Andalucía (GREA), que coordinaban una actuación de un plan de emergencia en la playa donde también se involucró Infoca y la unidad de Policía adscrita, que ha estado vigilante por si se detectaba alguna mancha".

El consejero ha manifestado que "ahora mismo hay que dedicarse a que se resuelva cómo se va a sacar el barco, que salga cuanto antes y por supuesto, que se saque todo lo que haya que sacar para que haya menos riesgo y menos peso".

Además, ha señalado que ha concertado el alcalde y la Junta que se va a "reclamar y a favorecer, no desde el punto de vista crítico y conflictivo, sino para garantizar la seguridad, que se abra un diálogo sereno y constructivo para que juntos ser capaces de ponerse ante la posibilidad de riesgo en una zona donde pasan más 100.000 buques al año".

"En ningún caso es conflicto, ni confrontación, solo en positivo, pero tenemos que favorecer seguridad a los ciudadanos y un protocolo de actuación. No vamos a hablar de nada que no sea la seguridad, el debate no es aguas internacionales o política internacional, sino la seguridad, y creo que podemos trabajar de forma positiva para tener protocolizado bien las actuaciones", ha concluido Sanz.