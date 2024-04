Sanz (PP) critica que el Gobierno "excluya" a la Junta y a municipios de la negociación sobre Gibraltar

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación Institucional del PP de Andalucía y consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa del Gobierno andaluz, Antonio Sanz, ha criticado este jueves que por parte del Ejecutivo central se "excluya a la comunidad autónoma" andaluza y "a los municipios del Campo de Gibraltar" de las "negociaciones" que se están produciendo sobre Gibraltar entre la Unión Europea y Reino Unido, con la participación del Gobierno de España.

En una atención a medios de comunicación antes de participar en El Puerto de Santa María en una reunión de la Junta Directiva provincial del PP de Cádiz, Antonio Sanz ha acusado así de "falta de respeto y de consideración" al Gobierno de Pedro Sánchez en relación a dichas negociaciones en las que "por primera vez se sienta Gibraltar en la mesa" --cuando "hasta ahora" sólo "se sentaban los gobiernos soberanos"--, y "no se sienta ni a la comunidad autónoma ni a la provincia (de Cádiz) ni a los ayuntamientos del Campo de Gibraltar", según ha remarcado.

Tras acusar al Gobierno de Sánchez de "despreciar" a la provincia de Cádiz, el consejero de la Presidencia ha señalado que desde el Ejecutivo andaluz "deseamos el acuerdo" sobre Gibraltar, "pero no cualquier acuerdo, y no estamos dispuestos a aceptar sobre todo uno que no cuente con el Campo de Gibraltar, que no cuente con los vecinos" de esa comarca, y que "no resuelva problemas históricos, como pueden ser el 'dumping fiscal' o el tema medioambiental desde el punto de vista de la depuración o los residuos", ha abundado Antonio Sanz, quien también se ha referido en ese punto a "la situación de los trabajadores del Campo de Gibraltar, especialmente de La Línea" de la Concepción.

El consejero 'popular' ha advertido además de que "tampoco sabemos de qué manera se va a resolver el uso compartido del aeropuerto" de Gibraltar, "y si vamos a seguir contando con policías o con un cuerpo de seguridad que tiene que estar presente, además de Frontex".

"Las noticias se conocen por los periódicos, y es la primera vez que no se informa ni a la comunidad autónoma ni a los municipios de la provincia", ha insistido en criticar Antonio Sanz antes de aseverar que "es un mal sistema que se le dé un lugar preferente a Gibraltar y se excluya a los municipios del Campo de Gibraltar y a la propia comunidad autónoma", algo que, según ha advertido, "jamás había ocurrido, porque la comunidad autónoma siempre había sido informada".

Así, el que fuera también delegado del Gobierno en Andalucía bajo la presidencia de Mariano Rajoy ha subrayado que, "cuando gobernaba el PP, siempre se informó la comunidad autónoma", y ha dicho que él personalmente ha estado "presente en todas las reuniones, y en los últimos años siempre se informaba la comunidad autónoma, salvo en el último año y medio", cuando "ha desaparecido la información por parte del Gobierno de la nación, lo cual es un mal síntoma", según ha finalizado denunciando Antonio Sanz.